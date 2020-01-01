У кого именины 21 июля?
21 июля 2020 года всего четыре именинника. Кого следует поздравить в этот день с Днем ангела, расскажет Ivona.
Именины 21 июля 2020 года отмечают:
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древнегреческое мужское имя. Состоит из двух слов: ἀλέξω - защищать и ἀνδρός - мужчина. Означает “защитник, воин“.
- Дмитрий
мужское имя. Переводится как “посвященный Деметре“ - древнегреческой богине плодородия.
- Прокопий
мужское имя, происходит из древнегреческого языка. Означает “преуспевающий, успешный“.
Читай также: Лунный календарь на август 2020 годаСавва
еврейское мужское имя, происходит от арамейского סַבָא - “старец, мудрец“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 21 июля.
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