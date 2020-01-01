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У кого именины 21 июля?

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Готовьте поздравления!
У кого именины 21 июля?
У кого именины 21 июля?
depositphotos.com

21 июля 2020 года всего четыре именинника. Кого следует поздравить в этот день с Днем ангела, расскажет Ivona.

Именины 21 июля 2020 года отмечают:

древнегреческое мужское имя. Состоит из двух слов: ἀλέξω - защищать и ἀνδρός - мужчина. Означает “защитник, воин“.

  • Дмитрий

мужское имя. Переводится как “посвященный Деметре“ - древнегреческой богине плодородия.

  • Прокопий

мужское имя, происходит из древнегреческого языка. Означает “преуспевающий, успешный“.

еврейское мужское имя, происходит от арамейского סַבָא - “старец, мудрец“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 21 июля.

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Теги: именины, день ангела, имена для мальчика, имена для девочки, имена для мальчиков, имена для девочек, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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