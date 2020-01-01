Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 20 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 20 июля 2020:

Овен

День благоприятен для решительных и активных действий, преодоления проблем и трудностей, важных начинаний, стремления к прояснению мутных и трудных ситуаций.

Телец

Сегодня стоит заниматься приятными делами, детьми, близкими, а также тем, что радует и насыщает жизнь энергией, обстоятельства могут благоволить вашим планам.

Близнецы

Сегодня придётся что-либо менять, отказываться от каких-то дел, целей, контактов с людьми, что-то может разочаровывать, могут быть переходные процессы в разных сферах жизни.

Рак

Сегодня стоит заниматься духовными и внутренними делами, мыслить о будущем, держите многое в тайне, занимайтесь тем, что важно лично вам.

Лев

Сегодня опасайтесь недоброжелателей, негативных людей, кто-то может приносить вам дурные новости или поводы для переживаний, могут быть с кем-то разногласия.

Дева

Сегодня нужно проявлять жёсткость и ответственность в делах и отношениях с разными людьми, где-то действуйте на опережение, не ждите негативного развития ситуации в делах и работе.

Весы

Сегодня благоприятны новые знакомства, старайтесь заниматься личной жизнью и отношениями, заводить новые как любовные, так и деловые связи, которые будут приводить к хорошим результатам.

Скорпион

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Сегодня могут быть активные дела, важные встречи и события, новости, что-то будет толкать вас к активным делам и трудам.

Стрелец

Сегодня стоит заниматься работой, карьерой, реализовывать амбиции, продолжать то, что начато ранее, могут быть успехи в работе бизнесе.

Козерог

Сегодня стоит думать о будущем, важных события, решениях, могут быть хорошие новости, полезная информация, какие-то приятные события.

Водолей

Сегодня многое зависит от вашей воли и ваших решений, будьте активны в трудах, в достижениях целей, используйте людей и связи для того, чтобы продвинуться к тому, что важно вам.

Рыбы

Сегодня может быть продвижение в работе, в денежных делах, полезные знакомства, старайтесь прорабатывать материальную сферу.

Ранее мы писали, чего нельзя делать 20 июля 2020.

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