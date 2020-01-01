Запреты дня 19 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на рассеивающую Луну

Приметы и суеверия дня, которые принесут удачу завтра.

Запреты дня 10 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на рассеивающую Луну depositphotos.com

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В воскресенье, 19 июля 2020, заканчивается период, который астрологи называют “рассеивающей Луной“. Последний день периода будет самым энергетически мощным и может отразиться не только на самочувствии, но и на судьбе многих людей.

Предлагаем узнать, как правильно вести себя 19 июля 2020, чтобы привлечь удачу и не впасть в уныние.

Что такое рассеивающая Луна

Период рассеивающей Луны длится с дня третьей четверти Луны, а заканчивается непосредственно перед новолунием. Астрологи придерживаются мнения, что этот период является энергетически мощным и открывает новые возможности для познания себя и осуществления заветных желаний.

Влияние рассеивающая Луна на людей

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В период рассеивающей Луны могут наблюдаться скачки настроения - от хорошего до упадка сил и энергии. Возрастает риск ссор и серьезных скандалов, которые могут тянуться долго. Период характеризуется самокопанием, ностальгией, сожалением об упущенных возможностях.

Чтобы избежать негативного влияния рассеивающей Луны, стоит придерживаться определенных запретов.

Чего нельзя делать в период рассеивающей Луны 19 июля 2020

Так, в последний день рассеивающей Луны нельзя:

руководствоваться только логикой и разумом - стоит обязательно слушать интуицию, доверять ей

переутомляться на работе

перенагружать организм активными тренировками

рисковать деньгами, участвовать в сомнительных сделках

желать людям плохого, пытаться использовать из в своих целях.

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