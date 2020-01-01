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Запреты дня 19 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на рассеивающую Луну

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Приметы и суеверия дня, которые принесут удачу завтра.

Запреты дня 10 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на рассеивающую Луну
Запреты дня 10 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на рассеивающую Луну
depositphotos.com

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В воскресенье, 19 июля 2020, заканчивается период, который астрологи называют “рассеивающей Луной“. Последний день периода будет самым энергетически мощным и может отразиться не только на самочувствии, но и на судьбе многих людей.

Предлагаем узнать, как правильно вести себя 19 июля 2020, чтобы привлечь удачу и не впасть в уныние.

  • Что такое рассеивающая Луна

Период рассеивающей Луны длится с дня третьей четверти Луны, а заканчивается непосредственно перед новолунием. Астрологи придерживаются мнения, что этот период является энергетически мощным и открывает новые возможности для познания себя и осуществления заветных желаний.

  • Влияние рассеивающая Луна на людей

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В период рассеивающей Луны могут наблюдаться скачки настроения - от хорошего до упадка сил и энергии. Возрастает риск ссор и серьезных скандалов, которые могут тянуться долго. Период характеризуется самокопанием, ностальгией, сожалением об упущенных возможностях.

Чтобы избежать негативного влияния рассеивающей Луны, стоит придерживаться определенных запретов.

  • Чего нельзя делать в период рассеивающей Луны 19 июля 2020

Так, в последний день рассеивающей Луны нельзя:

  • руководствоваться только логикой и разумом - стоит обязательно слушать интуицию, доверять ей
  • переутомляться на работе
  • перенагружать организм активными тренировками
  • рисковать деньгами, участвовать в сомнительных сделках 
  • желать людям плохого, пытаться использовать из в своих целях.

Ранее мы писали, как вести себя в Полнолуние.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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