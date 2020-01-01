Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 19 июля?

Комментариев: 0
Устройте близким настоящий праздник!
У кого именины 19 июля?
У кого именины 19 июля?
depositphotos.com

День ангела - замечательный повод порадовать своих близких небольшим торжеством. Кого стоит поздравить 19 июля 2020 года с именинами, подскажет Ivona.

Именины 19 июля 2020 года отмечают:

мужское имя еврейского происхождения, впервые упомянуто в Библии (один из пророков). Означает “любовь Божья“.

  • Антон (Антоний)

римское родовое имя, происходит от древнегреческого αντεω - вступающий в бой.

  • Валентин

мужское имя латинского происхождения, означает “здоровый, спокойный“.

  • Василий

 мужское имя, от древнегреческого βασίλειος - царственный.

мужское имя, от латинского Innocentius - невинный.

  • Исидор (Сидор)

древнегреческое мужское имя, означает “дар Изиды“.

  • Лукиан

мужское имя латинского происхождения. Имеет два значения: “сын Луки“ и “светлый“.

  • Марфа (Марта)

женское сирийское имя. Означает “хозяйка“ или “госпожа“.

мужское имя латинского происхождения, ранее служившее прозвищем для особо удачливых людей. Позднее стало самостоятельным именем. Означает “счастливый, преуспевающий“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 19 июля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: именины, день ангела, имена для девочки, имена для девочек, имена для мальчика, имена для мальчиков, лето 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь