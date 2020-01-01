У кого именины 19 июля?
День ангела - замечательный повод порадовать своих близких небольшим торжеством. Кого стоит поздравить 19 июля 2020 года с именинами, подскажет Ivona.
Именины 19 июля 2020 года отмечают:
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мужское имя еврейского происхождения, впервые упомянуто в Библии (один из пророков). Означает “любовь Божья“.
- Антон (Антоний)
римское родовое имя, происходит от древнегреческого αντεω - вступающий в бой.
- Валентин
мужское имя латинского происхождения, означает “здоровый, спокойный“.
- Василий
мужское имя, от древнегреческого βασίλειος - царственный.
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мужское имя, от латинского Innocentius - невинный.
- Исидор (Сидор)
древнегреческое мужское имя, означает “дар Изиды“.
- Лукиан
мужское имя латинского происхождения. Имеет два значения: “сын Луки“ и “светлый“.
- Марфа (Марта)
женское сирийское имя. Означает “хозяйка“ или “госпожа“.
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мужское имя латинского происхождения, ранее служившее прозвищем для особо удачливых людей. Позднее стало самостоятельным именем. Означает “счастливый, преуспевающий“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 19 июля.
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