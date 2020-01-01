Устройте близким настоящий праздник!

У кого именины 19 июля? depositphotos.com

День ангела - замечательный повод порадовать своих близких небольшим торжеством. Кого стоит поздравить 19 июля 2020 года с именинами, подскажет Ivona.

Именины 19 июля 2020 года отмечают:

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мужское имя еврейского происхождения, впервые упомянуто в Библии (один из пророков). Означает “любовь Божья“.

Антон (Антоний)

римское родовое имя, происходит от древнегреческого αντεω - вступающий в бой.

Валентин

мужское имя латинского происхождения, означает “здоровый, спокойный“.

Василий

мужское имя, от древнегреческого βασίλειος - царственный.

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мужское имя, от латинского Innocentius - невинный.

Исидор (Сидор)

древнегреческое мужское имя, означает “дар Изиды“.

Лукиан

мужское имя латинского происхождения. Имеет два значения: “сын Луки“ и “светлый“.

Марфа (Марта)

женское сирийское имя. Означает “хозяйка“ или “госпожа“.

мужское имя латинского происхождения, ранее служившее прозвищем для особо удачливых людей. Позднее стало самостоятельным именем. Означает “счастливый, преуспевающий“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 19 июля.

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