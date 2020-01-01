У кого именины 18 июля?
Кто получает поздравления в День ангела 18 июля 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 18 июля 2020 года отмечают:
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женское еврейское имя, имеющее аналоги во многих языках мира. Означает “благосклонная, благая“.
- Афанасий
мужское имя, от древнегреческого Ἀθανάσιος - бессмертный.
- Варвара
древнегреческое женское имя, означает “чужеземка“.
- Василий
мужское имя-эпитет древнегреческих богов Зевса и Посейдона, дословно переводится как “царский, царственный“.
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женское еврейское имя, означает “Богом я клянусь“.
- Сергей
римское родовое имя, в переводе с латыни “высокий, знатный“.
- Степан
древнегреческое мужское имя, от Στέφανος - венец, корона.
- Тихон
мужское имя, происходит от древнегреческой богини судьбы и случая Тюхе (аналог римской Фортуны). Означает “судьба, случай“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 18 июля.
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