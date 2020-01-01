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У кого именины 18 июля?

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Именины - важный день в жизни каждого человека.
У кого именины 18 июля?
У кого именины 18 июля?
depositphotos.com

Кто получает поздравления в День ангела 18 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 18 июля 2020 года отмечают:

женское еврейское имя, имеющее аналоги во многих языках мира. Означает “благосклонная, благая“.

  • Афанасий

мужское имя, от древнегреческого Ἀθανάσιος - бессмертный.

  • Варвара

древнегреческое женское имя, означает “чужеземка“.

  • Василий

мужское имя-эпитет древнегреческих богов Зевса и Посейдона, дословно переводится как “царский, царственный“.

женское еврейское имя, означает “Богом я клянусь“.

  • Сергей

римское родовое имя, в переводе с латыни “высокий, знатный“.

  • Степан

древнегреческое мужское имя, от Στέφανος - венец, корона.

  • Тихон

мужское имя, происходит от древнегреческой богини судьбы и случая Тюхе (аналог римской Фортуны). Означает “судьба, случай“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 18 июля.

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Теги: именины, день ангела, имена для мальчика, имена для мальчиков, имена для девочек, имена для девочки, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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