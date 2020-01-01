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У кого именины 17 июля? depositphotos.com

Кому предстоит отметить День ангела 17 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 17 июля 2020 года отмечают:

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женское имя древнегреческого происхождения, “защитница“.

Алексей

мужское имя древнегреческого происхождения, “защитник“

Анастасия

женское имя, от древнегреческого ἀνάστασις - возрождение, возвращение к жизни.

Андрей

древнегреческое мужское имя, “мужественный, храбрый“.

мужское имя, от латинского donatus - “подаренный, отданный“.

Ефим

имя древнегреческого происхождения, означает “благочестивый, священный“.

Мария

несмотря на широкое распространение этого имени во всем мире, его этимология доподлинно неизвестна. Существует три самых популярных толкования: “горькая“, “любимая“ и “госпожа“.

Марк

древнеримское мужское имя, обычно трактуется как “родившийся в марте“ или “принадлежащий Марсу“.

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сирийское женское имя, означает “хозяйка, госпожа“.

Николай

древнегреческое мужское имя, означает “побеждающий народ“.

Татьяна

женское имя, предположительно латинского происхождения, означает “госпожа из рода Татия“, “учредительница“.

Федор

древнегреческое мужское имя, “дарованный Богом“, “Божий дар“.

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мужское имя греческого происхождения, означает “богоданный“, “посвященный Богу“.

Феофил

в старославянский язык имя пришло из древнегреческого, обычно трактуется как “боголюбивый“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 17 июля.

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