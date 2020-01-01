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У кого именины 17 июля?

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У кого именины 17 июля?
У кого именины 17 июля?
depositphotos.com

Кому предстоит отметить День ангела 17 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 17 июля 2020 года отмечают:

женское имя древнегреческого происхождения, “защитница“.

  • Алексей

мужское имя древнегреческого происхождения, “защитник“

  • Анастасия

женское имя, от древнегреческого ἀνάστασις - возрождение, возвращение к жизни.

  • Андрей

древнегреческое мужское имя, “мужественный, храбрый“.

мужское имя, от латинского donatus - “подаренный, отданный“.

  • Ефим

имя древнегреческого происхождения, означает “благочестивый, священный“.

  • Мария

несмотря на широкое распространение этого имени во всем мире, его этимология доподлинно неизвестна. Существует три самых популярных толкования: “горькая“, “любимая“ и “госпожа“.

  • Марк

древнеримское мужское имя, обычно трактуется как “родившийся в марте“ или “принадлежащий Марсу“.

сирийское женское имя, означает “хозяйка, госпожа“.

  • Николай

древнегреческое мужское имя, означает “побеждающий народ“.

  • Татьяна

женское имя, предположительно латинского происхождения, означает “госпожа из рода Татия“, “учредительница“.

  • Федор

древнегреческое мужское имя, “дарованный Богом“, “Божий дар“.

мужское имя греческого происхождения, означает “богоданный“, “посвященный Богу“.

  • Феофил

в старославянский язык имя пришло из древнегреческого, обычно трактуется как “боголюбивый“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 17 июля.

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Теги: именины, день ангела, имена для девочек, имена для девочки, имена для мальчиков, имена для мальчика, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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