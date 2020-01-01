У кого именины 17 июля?
Кому предстоит отметить День ангела 17 июля 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 17 июля 2020 года отмечают:
Читай также: Лунный календарь на август 2020 годаАлександра
женское имя древнегреческого происхождения, “защитница“.
- Алексей
мужское имя древнегреческого происхождения, “защитник“
- Анастасия
женское имя, от древнегреческого ἀνάστασις - возрождение, возвращение к жизни.
- Андрей
древнегреческое мужское имя, “мужественный, храбрый“.
Читай также: ТОП-8 вещей, которые нельзя хранить в кошелькеДонат
мужское имя, от латинского donatus - “подаренный, отданный“.
- Ефим
имя древнегреческого происхождения, означает “благочестивый, священный“.
- Мария
несмотря на широкое распространение этого имени во всем мире, его этимология доподлинно неизвестна. Существует три самых популярных толкования: “горькая“, “любимая“ и “госпожа“.
- Марк
древнеримское мужское имя, обычно трактуется как “родившийся в марте“ или “принадлежащий Марсу“.
Читай также: Прогноз магнитных бурь на август 2020Марфа
сирийское женское имя, означает “хозяйка, госпожа“.
- Николай
древнегреческое мужское имя, означает “побеждающий народ“.
- Татьяна
женское имя, предположительно латинского происхождения, означает “госпожа из рода Татия“, “учредительница“.
- Федор
древнегреческое мужское имя, “дарованный Богом“, “Божий дар“.
Читай также: Когда три Спаса в 2020 году в Украине?Федот
мужское имя греческого происхождения, означает “богоданный“, “посвященный Богу“.
- Феофил
в старославянский язык имя пришло из древнегреческого, обычно трактуется как “боголюбивый“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 17 июля.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил