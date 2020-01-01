Запреты дня 16 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Маков день
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В четверг, 16 июля 2020, православная церковь чтит память святителя Анатолия Константинопольского. Святому принято молиться в разных интенциях, часто к нему обращаются те, кого несправедливо обвинили в чем-то. Также в этот день поминают святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в VI веке.
В народной традиции 16 июля установилось как Маков день. Название, очевидно, пошло от того, что именно в эти дни в селах высеивали мак. Отношение к этому растению в народе всегда было особым - мак добавляли в еду, в сладости, делали из него лекарственные средства - и даже приписывали способность отгонять нечистую силу.
Так, в народе верили, что мак, который обладает снотворным действием, способен убаюкать нечесть и не дать ей напакостить людям.
В старину именно в Маков день было принято ставить сенные стога, а в некоторых регионах сено разбрасывали по лугам. К слову, если погода мешала ставить стога - шел дождь, то принято было выпускать в поле детишек, которые с непокрытой головой обращались к духам и “заговаривали“ день на добрую погоду.
Предлагаем узнать, что еще, согласно народной традиции, стоит делать 16 июля 2020, а чего избегать в “маков день“.
В народе считали 16 июля несчастливым днем - в Маков день не стоит начинать новые дела, затевать ремонт, связываться с авантюрами, а также рисковать попусту.
- Запреты 16 июля 2020
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Запреты этого дня разнообразны и многочисленны. Так, согласно народным представлениям, категорически запрещено:
- нельзя затевать переезд, ремонт - предки считали, что любое новое дело, начатое в Маков день, принесет разочарование или закончится неудачно
- не стоит на Мака ссориться, обижать кого-то, предаваться унынию
- по традиции, в этот день не принято было сидеть дома и посвящать себя домашним делам - по дому возиться на Мака можно было только вдовам и беднякам
- в Маков день запрещено было устраивать дальние поездки
- 16 июля, согласно народной мудрости, нельзя пить алкогольные напитки
- категорически запрещено жадничать. Для привлечения удачи - в Маков день стоит быть особенно щедрым: например, купить пироги (можно с маком) - и угостить ими знакомых
- 16 июля ни в коем случае нельзя отказывать в помощи
- в Маков день не пересаживали растения - считалось, что они не приживутся на новом месте или в новом грунте.
В народе считали, что в ночь на 16 июля можно увидеть вещий сон. Если вы не хотите, чтобы сон сбылся - сразу после пробуждение стоит умыться холодной проточной водой.
- Приметы дня 16 июля
В Маков день наблюдали за природой и подметили, что:
- роятся мошки и комары – к ясной солнечной погоде на всю буду
- много щавеля уродило - зима теплой будет
- сон на 16 июля вещим может стать.
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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