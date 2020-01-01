Чего не стоит делать в этот день, чтобы не спугнуть удачу.

Запреты дня 16 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в маков день depositphotos.com

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В четверг, 16 июля 2020, православная церковь чтит память святителя Анатолия Константинопольского. Святому принято молиться в разных интенциях, часто к нему обращаются те, кого несправедливо обвинили в чем-то. Также в этот день поминают святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в VI веке.

В народной традиции 16 июля установилось как Маков день. Название, очевидно, пошло от того, что именно в эти дни в селах высеивали мак. Отношение к этому растению в народе всегда было особым - мак добавляли в еду, в сладости, делали из него лекарственные средства - и даже приписывали способность отгонять нечистую силу.

Так, в народе верили, что мак, который обладает снотворным действием, способен убаюкать нечесть и не дать ей напакостить людям.

В старину именно в Маков день было принято ставить сенные стога, а в некоторых регионах сено разбрасывали по лугам. К слову, если погода мешала ставить стога - шел дождь, то принято было выпускать в поле детишек, которые с непокрытой головой обращались к духам и “заговаривали“ день на добрую погоду.

Предлагаем узнать, что еще, согласно народной традиции, стоит делать 16 июля 2020, а чего избегать в “маков день“.

В народе считали 16 июля несчастливым днем - в Маков день не стоит начинать новые дела, затевать ремонт, связываться с авантюрами, а также рисковать попусту.

Запреты 16 июля 2020

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Запреты этого дня разнообразны и многочисленны. Так, согласно народным представлениям, категорически запрещено:

нельзя затевать переезд, ремонт - предки считали, что любое новое дело, начатое в Маков день, принесет разочарование или закончится неудачно

не стоит на Мака ссориться, обижать кого-то, предаваться унынию

по традиции, в этот день не принято было сидеть дома и посвящать себя домашним делам - по дому возиться на Мака можно было только вдовам и беднякам

в Маков день запрещено было устраивать дальние поездки

16 июля, согласно народной мудрости, нельзя пить алкогольные напитки

категорически запрещено жадничать. Для привлечения удачи - в Маков день стоит быть особенно щедрым: например, купить пироги (можно с маком) - и угостить ими знакомых

16 июля ни в коем случае нельзя отказывать в помощи

в Маков день не пересаживали растения - считалось, что они не приживутся на новом месте или в новом грунте.

В народе считали, что в ночь на 16 июля можно увидеть вещий сон. Если вы не хотите, чтобы сон сбылся - сразу после пробуждение стоит умыться холодной проточной водой.

Приметы дня 16 июля

В Маков день наблюдали за природой и подметили, что:

роятся мошки и комары – к ясной солнечной погоде на всю буду

много щавеля уродило - зима теплой будет

сон на 16 июля вещим может стать.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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