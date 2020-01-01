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Гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 16 июля 2020:

  • Овен

Сегодня стоит избегать конфликтных ситуаций, стрессов, что-то может печалить, какие-то дела могут заходить в тупик, возможно придётся просить у кого-то помощи или поддержки.

  • Телец

Сегодня стоит проявлять жёсткость и твёрдость в делах, в выстраивании своих интересов, в делах с банками, государством, решением тяжб и долговых вопросов.

  • Близнецы

Сегодня могут ощущаться трудности в личной жизни, ссоры и разногласия в отношениях, кто-то может приносить вам плохие новости, возможно, придётся отказываться от каких-то дел и планов.

  • Рак

Сегодня стоит работать с информацией, можете многое узнать о своем окружении, отношениях, вам может приходить полезная информация о делах и работе.

  • Лев

Сегодня какие-то проблемы, на которые вы давно закрывали глаза, могут начать набирать обороты, день мощных жизненных перемен, обновления, смена уклада.

  • Дева

День благоприятен для материальных и денежных дел, начинаний, новой работы, партнёрских дел в материальной сфере.

  • Весы

Сегодня стоит хорошо трудиться, прорабатывать свою профессиональную сферу, проявлять прагматизм - и доходы будут расти.

  • Скорпион

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Сегодня стоит следовать своим интересам, копить на что-то важное, заниматься имущественными и материальными вопросами, доводить дела до результата.

  • Стрелец

Сегодня могут быть активны недоброжелатели, негативные люди, либо нервные ситуации будут приводить к осложнениям по здоровью.

  • Козерог

День благоприятен для новых отношений и знакомств, личной жизни, судьба может давать вам хороший шанс и приносить что-то позитивное в жизнь.

  • Водолей

Сегодня стоит заканчивать те дела, которые не приносят результата, оставлять не актуальное в прошлом, очищать свою жизнь и закрывать разные проблемы.

  • Рыбы

Сегодня могут быть успехи в личной жизни, в отношениях и с близкими людьми, старайтесь настраиваться на позитив и занимайтесь приятными делами.

Ранее мы писали, когда три Спаса в Украине в 2020. 

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Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
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Источник: IVONA)bigmir.net

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