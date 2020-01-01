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У кого именины 15 июля?

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Всего один именинник принимает поздравления.
У кого именины 15 июля?
У кого именины 15 июля?
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Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года.

Именинник 15 июля всего один. В этот день принимает поздравления Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый».

Ранее мы публиковали лунный календарь на август.

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Теги: именины
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