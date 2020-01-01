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Запреты дня 15 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Берегиню

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Суеверия дня, которых придерживались предки, чтобы привлечь счастье .

Запреты дня 15 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Берегиню
Запреты дня 15 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Берегиню
depositphotos.com

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В среду, 15 июля 2020, православная церковь вспоминает святых Арсения и Фотия. Однако в народе еще в дохристианский период этот день установился как праздник Берегини - славянского божества, которое считали праматерью всех духов и сил земли.

Так, согласно верованиям, Берегиня помогала крестьянам и охраняла их владения и скот от бед, болезней и злых духов. Кроме того, божество помогало рыбакам получить щедрый улов и охраняло тех людей, чьи жилища располагались около водоемов. Также Берегиня наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. 

С распространением на Руси христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, потому часто в этот день восточные славяне чествовали “Матушку Сырую Богородицу“. 

В день Берегини существует целый свод традиций. Предлагаем узнать, как вести себя 15 июля 2020 и чего не стоит делать на Берегини.

  • Что делали на праздник Берегини 15 июля

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Берегиню древние часто представляли в образе березы. Это дерево сажали около дома, чтобы защитить семью от проказ нечистой силы. Часто с образом Берегини связывали обряд, который проводили девушки - они ходили в лес к березам, чтобы просить около них о счастье и любви.

Кроме этого обряда на Берегини принято:

  • на Берегиню полагалось выносить на луга вышитые рушники - по поверью, утираясь ими, можно приобрести силу и здоровье
  • на Берегиню привораживали того, кто нравился. Для этого на его порог клали маленькую веточку березу. После того, как объект желания переступал через веточку - ее следовало спрятать в укромное сухое место.

Также в этот день существует ряд запретов.

  • Чего категорически нельзя делать 15 июля 2020

Запреты дня связаны с работой в поле и личностным развитием.

Так, на Берегини запрещалось:

  • лениться, отлынивать от работы - тем. кто усердно трудился на Берегини - судьба даровала счастье
  • заниматься жатвой - на Берегини можно было проводить всякую работу в поле, кроме уборки злаков
  • ссориться и конфликтовать в любом виде - на Берегини стоит быть максимально добрым и открытым 
  • переезжать и совершать длительные переезды - предки считали, что любая долгая дорога или смена места жительства на Берегини может привести к проблемам, в том числе со здоровьем. 

Приметы дня связаны с погодой.

  • Приметы дня

Предки считали, что если на деревьях появилось много желтых листьев - и осень и зима раньше часа придут.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2020. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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