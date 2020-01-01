Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 15 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 15 июля 2020:

Овен

День хорош для того что бы накопить на что-либо, спланировать свои траты, доходы, денежные дела в ближайшее время.

Телец

Сегодня стоит отдыхать, общаться с приятными людьми, друзьями и близкими. Благоприятно заниматься личной жизнью, отношениями, знакомствами.

Близнецы

Сегодня нужно проявлять решительность в достижении своих целей, проявлять лидерские качества в делах , брать на себя больше ответственности.

Рак

Сегодня стоит опасаться предательств, обманов, важных решений - они могут быть ошибочны. Осторожность превыше всего.

Лев

День несёт тяжесть в материальной сфере, денежных делах, работе. Возможно ощущение одиночества, отсутствие поддержки со стороны близких людей, любимого человека в делах.

Дева

Сегодня занимайтесь текущими делами, упрочнением благосостояния, думайте о денежных доходах и прибыли от разных дел, полагайтесь только на свои силы и будете успешны.

Весы

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Сегодня стоит больше отдыхать, отстраниться от дел и суеты, заниматься своим здоровьем, кто-то что-то может предлагать но дела с другими людьми пахнут пустой тратой времени.

Скорпион

День благоприятен для личной жизни и партнёрских дел, отношений, проводите день с приятными людьми, близкими, конструктивно с кем-то чем-либо занимайтесь.

Стрелец

Сегодня благоприятно кому-либо помогать, могут быть хорошие новости, что то может радовать, в целом проводите день с позитивным настроением.

Козерог

День благоприятен для покупок, вложений, работы по дому, решения семейных проблем и вопросов, подведения итогов достигнутого.

Водолей

Сегодня опасайтесь измен, манипуляций, скрытых недоброжелателей, вокруг вас может творится что-то неладное.

Рыбы

Сегодня могут быть печали, плохое настроение, вы можете быть восприимчивы к чужому горе, поэтому старайтесь не настраивать себя на негативный лад в делах.

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