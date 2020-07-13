Запреты дня 14 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Косму и Дамиана
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Во вторник, 14 июля 2020, православная церковь отмечает день памяти святых Космы (Кузьмы) и Дамиана - братьев-чудотворцев, живших во второй половине III – первой половине IV веков, в Асии (в те времена – юго-западной части Малой Азии).
По преданию, Косма и Дамиан лечили людей и животных от многих хворей и не брали за это денег, дав обет Господу. За это Косму и Дамиана прозвали бессребрениками.
Этим святым-чудотворцам молятся об исцелении не только телесных, но и душевных недугов. Праздник богат приметами и суевериями, в народе он стал “женским днем“.
Предлагаем узнать, почему день Космы и Дамиана считали женским праздником, а также чего нельзя делать 14 июля 2020.
- Традиции дня Космы и Дамиана 14 июля
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В народе день памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана называли “Летними Кузьминками“, именно этот праздник стал своеобразным “8 марта“, когда женщины отвлекались от домашних дел и устраивали посиделки с гуляньями. Народные праздники устраивали вечером, вернувшись с сенокоса.
Так, на Космы и Дамиана принято было:
- еще до утренней зари идти всей семьей на луг, чтобы косить сено. После возвращения с работы - устраивались шумные гулянья на “Кузьминки“
- в деревнях женщины на Кузьминки готовили праздничные угощения, а к вечеру собирались шумной гурьбой, устраивали застолье и водили хороводы с песнями и танцами
- на Космы и Дамиана принято было кормить нищих странников. В народе считали, что путник в этот день - посланец самих святых чудотворцев - и его появление в доме означает хороший урожай и гарантируют долгую службу инструментам и домашней утвари
- в этот день принято было собирать крыжовник и малину - предки верили, что варенье на Кузьминки особенно вкусное и добавляет сил
- святым заступникам в этот день молились как врачам - просили об исцелении любого недуга.
Также этот день сопровождали определенные суеверия, которые запрещали делать привычные вещи:
- Запреты дня 14 июля
Запреты этого дня касаются прекрасного пола и рискованных дел.
- на Космы и Дамиана женщинам строго-настрого запрещалось грустить, прибывать в уныние - все гуляли и веселились
- также прекрасному полу нельзя было сегодня выполнять сложную работу - как в поле, огороде, так и по дому
- 14 июля не подходит для рискованных дел, авантюрных планов и сделок с сомнительными личностями
- на Космы и Дамиана не стоит выяснять отношения, ссориться
- в этот день в некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать - считалось, что их работа может наслать град.
День 14 июля богат народными приметами.
- Приметы 14 июля на Косму и Дамиана
Предки наблюдали за погодой и сделали выводы, что:
- месяц молодой и красноватого оттенка - быть ветру сильному
- Луна во второй трети – дождя жди
- ветер веет западный – тоже к дождю
- считалось, что малина, собранная на Кузьминки на растущую луну, защищает от нечисти. Чтобы она стала надежным оберегом, ее следовало перевязать красной лентой
- сорняки, выполотые на Космы и Дамиана, очень долго не прорастают.
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