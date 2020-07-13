Какие приметы и суеверия связаны в народной традиции с этим днем .

Запреты дня 14 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Косму и Дамиана depositphotos.com

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Во вторник, 14 июля 2020, православная церковь отмечает день памяти святых Космы (Кузьмы) и Дамиана - братьев-чудотворцев, живших во второй половине III – первой половине IV веков, в Асии (в те времена – юго-западной части Малой Азии).

По преданию, Косма и Дамиан лечили людей и животных от многих хворей и не брали за это денег, дав обет Господу. За это Косму и Дамиана прозвали бессребрениками.

Этим святым-чудотворцам молятся об исцелении не только телесных, но и душевных недугов. Праздник богат приметами и суевериями, в народе он стал “женским днем“.

Предлагаем узнать, почему день Космы и Дамиана считали женским праздником, а также чего нельзя делать 14 июля 2020.

Традиции дня Космы и Дамиана 14 июля

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В народе день памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана называли “Летними Кузьминками“, именно этот праздник стал своеобразным “8 марта“, когда женщины отвлекались от домашних дел и устраивали посиделки с гуляньями. Народные праздники устраивали вечером, вернувшись с сенокоса.

Так, на Космы и Дамиана принято было:

еще до утренней зари идти всей семьей на луг, чтобы косить сено. После возвращения с работы - устраивались шумные гулянья на “Кузьминки“

в деревнях женщины на Кузьминки готовили праздничные угощения, а к вечеру собирались шумной гурьбой, устраивали застолье и водили хороводы с песнями и танцами

на Космы и Дамиана принято было кормить нищих странников. В народе считали, что путник в этот день - посланец самих святых чудотворцев - и его появление в доме означает хороший урожай и гарантируют долгую службу инструментам и домашней утвари

в этот день принято было собирать крыжовник и малину - предки верили, что варенье на Кузьминки особенно вкусное и добавляет сил

святым заступникам в этот день молились как врачам - просили об исцелении любого недуга.

Также этот день сопровождали определенные суеверия, которые запрещали делать привычные вещи:

Запреты дня 14 июля

Запреты этого дня касаются прекрасного пола и рискованных дел.

на Космы и Дамиана женщинам строго-настрого запрещалось грустить, прибывать в уныние - все гуляли и веселились

также прекрасному полу нельзя было сегодня выполнять сложную работу - как в поле, огороде, так и по дому

14 июля не подходит для рискованных дел, авантюрных планов и сделок с сомнительными личностями

на Космы и Дамиана не стоит выяснять отношения, ссориться

в этот день в некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать - считалось, что их работа может наслать град.

День 14 июля богат народными приметами.

Приметы 14 июля на Косму и Дамиана

Предки наблюдали за погодой и сделали выводы, что:

месяц молодой и красноватого оттенка - быть ветру сильному

Луна во второй трети – дождя жди

ветер веет западный – тоже к дождю

считалось, что малина, собранная на Кузьминки на растущую луну, защищает от нечисти. Чтобы она стала надежным оберегом, ее следовало перевязать красной лентой

сорняки, выполотые на Космы и Дамиана, очень долго не прорастают.

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