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У кого именины 14 июля?

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Узнайте, кого сегодня нужно поздравить.
У кого именины 14 июля?
У кого именины 14 июля?
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У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины

Именины 14 июля отмечают:

  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
  • Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
  • Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»

Ранее мы писали прогноз магнитных бурь. 

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