У кого именины 14 июля?

Узнайте, кого сегодня нужно поздравить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины

Именины 14 июля отмечают:

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»

Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»

Ранее мы писали прогноз магнитных бурь.