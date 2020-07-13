У кого именины 14 июля?
Узнайте, кого сегодня нужно поздравить.
У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины
Именины 14 июля отмечают:
- Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
- Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
- Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
- Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
- Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»
Ранее мы писали прогноз магнитных бурь.
Полная версия правил
https://www.youtube.com /watch?v=bXeDtq_Vpr0
ПАСКУДА БУЖАНСКИЙ ПЫТАЕТСЯ ПРОТЯНУТЬ В ЗАКОНОПРОЕКТ О ЯЗЫКЕ №2362 НОРМЫ,
В УГОДУ М0СК0ВИТСКОЙ ПАДАЛИ! ЧТОБЫ УКРАИНА ОСТАВАЛАСЬ ЗАВИСИМОЙ, РАБСКОЙ, ХОЛУЙСКОЙ!
СМЕРТЬ М0СК0ВИТАМ!