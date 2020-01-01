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У кого именины 13 июля?

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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
У кого именины 13 июля?
У кого именины 13 июля?
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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. 

Именины 13 июля отмечают:

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Варфоломей от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - «сын Талмая»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Динара от арабского слова динар - «драгоценная монета»

Ранее мы писали, что нельзя делать 13 июля. 

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Теги: именины
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