У кого именины 13 июля?

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни.

Именины 13 июля отмечают:

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»

Варфоломей от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - «сын Талмая»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»

Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»

Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»

Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Динара от арабского слова динар - «драгоценная монета»

Ранее мы писали, что нельзя делать 13 июля.