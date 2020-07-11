Каким запретам необходимо следовать на День Петра и Павла?

Запреты дня 12 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Петров день pinterest.com

В воскресенье, 12 июля 2020 года, чтят память апостолов Петра и Павла. В народе этот день прозвали Петровым или Петра-Павла.

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Что нельзя делать на Петров день 12 июля 2020?

нельзя ругаться, давать или брать взаймы, ходить в лес

на Петров день алкоголь под запретом

также не стоит назначать венчание на День Петра и Павла

запрещено на Петров день заниматься рукоделием и работой в огороде или поле.

Приметы на Петров день 12 июля 2020

Апостолам Петру и Павлу молились об исцелении различных хворей (в том числе психических). Также святого Павла рыбаки считали своим покровителем. Однако на рыбалку в этот день не отправлялись, чтобы самим не оказаться на крючке.

На Петров день принято готовить выпечку (обычно - в форме пончиков) из пшеничной муки и творога под названием “мандрики“. Ею угощали гостей на праздничных гуляньях в честь завершения Петрова поста и Дня Петра и Павла.

Девушки на рассвете умывались из трех ключей - чистых родников, чтобы продлить свою красоту и молодость. Также считалось, что вода на Петров день может работать, как приворотное зелье, поэтому ею обрызгивали понравившегося человека, чтобы тот не медлил с решительными действиями.

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Другие праздники 12 июля 2020

Всемирный день бортпроводника

День рыбака

День фотографа.

Именины 12 июля 2020

В этот светлый праздник именины отмечают Григорий (бодрый), Иона (голубь), Павел (малыш), Парфений (целомудренный), Петр (камень, скала) - по православному церковному календарю, Екатерина (чистая, непорочная), Иван (благодать Божья), Феликс (счастливый) и Вероника (приносящая победу) - по католическому.

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