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Запреты дня 12 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Петров день

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Каким запретам необходимо следовать на День Петра и Павла?
Запреты дня 12 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Петров день
Запреты дня 12 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Петров день
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В воскресенье, 12 июля 2020 года, чтят память апостолов Петра и Павла. В народе этот день прозвали Петровым или Петра-Павла.

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Что нельзя делать на Петров день 12 июля 2020?

  • нельзя ругаться, давать или брать взаймы, ходить в лес
  • на Петров день алкоголь под запретом
  • также не стоит назначать венчание на День Петра и Павла
  • запрещено на Петров день заниматься рукоделием и работой в огороде или поле.

Приметы на Петров день 12 июля 2020

Апостолам Петру и Павлу молились об исцелении различных хворей (в том числе психических). Также святого Павла рыбаки считали своим покровителем. Однако на рыбалку в этот день не отправлялись, чтобы самим не оказаться на крючке.

На Петров день принято готовить выпечку (обычно - в форме пончиков) из пшеничной муки и творога под названием “мандрики“. Ею угощали гостей на праздничных гуляньях в честь завершения Петрова поста и Дня Петра и Павла.

Девушки на рассвете умывались из трех ключей - чистых родников, чтобы продлить свою красоту и молодость. Также считалось, что вода на Петров день может работать, как приворотное зелье, поэтому ею обрызгивали понравившегося человека, чтобы тот не медлил с решительными действиями.

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Другие праздники 12 июля 2020

  • Всемирный день бортпроводника
  • День рыбака
  • День фотографа.

Именины 12 июля 2020

В этот светлый праздник именины отмечают Григорий (бодрый), Иона (голубь), Павел (малыш), Парфений (целомудренный), Петр (камень, скала) - по православному церковному календарю, Екатерина (чистая, непорочная), Иван (благодать Божья), Феликс (счастливый) и Вероника (приносящая победу) - по католическому.

Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Днем рыбака 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Василий-Пупкин    11.07.2020, 20:14
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дрочить можно ???????
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