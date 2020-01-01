Гороскоп на 11 июля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Астрологи призывают вас действовать быстро, не раздумывая долго и не сомневаясь в себе.
- Телец
В вашей жизни что-то кардинально поменяется, отнеситесь к этому максимально спокойно и сдержанно.
- Близнецы
Сегодня судьба будет прямолинейной и справедливой, сколько сделали, столько и получите.
- Рак
Даже внезапно исполнившаяся мечта может напугать, но ради себя необходимо преодолеть сомнения.
- Лев
Самоуверенный вид откроет перед вами многие (возможно, даже все) двери.
- Дева
Если сегодня ввяжетесь в новый проект, в скором времени поймете, что были к этому не полностью готовы.
- Весы
Лучше всего вам удастся финансовое планирование на несколько месяцев вперед, используйте момент!
- Скорпион
Звезды советуют вам перестать уделять столько времени чужим проблемам, пока вы не разобрались со своими.
- Стрелец
Сегодня занимайтесь вещами, которые приносят вам истинное удовольствие от процесса.
- Козерог
Отличная возможность покончить с самыми сложными и ответственными делами за один день.
- Водолей
Бывают дни, когда нежелательно отходить от намеченных планов, но суббота будет так и манить вас отправиться в приключение. Не переживайте, все сложится хорошо.
- Рыбы
Выводы, сделанные сегодня, могут быть болезненными, неприятными, но очень правильными.
Ранее мы писали, что нельзя делать 11 июля.
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