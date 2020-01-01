У кого именины 11 июля?

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых.

Раньше имена новорожденным детям выбирали по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный

Именины 11 июля отмечают:

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Спас в 2020 году.