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У кого именины 11 июля?

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Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых.
У кого именины 11 июля?
У кого именины 11 июля?
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Раньше имена новорожденным детям выбирали  по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный

Именины 11 июля отмечают:

  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
  • Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Спас в 2020 году. 

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Теги: именины
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