Запреты дня 11 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Крапивное заговенье
В субботу, 11 июля 2020 года, подходит к концу Петров пост. Предпоследний день поста в народе прозвала Крапивным заговеньем - с этого момента прекращались заготовки этого растения в лекарственных целях и на зиму. Со временем Крапивное заговенье получило своеобразный статус народного праздника - молодежь веселилась всю ночь, а хозяюшки - угощали всех щами и пирожками с крапивой.
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Что нельзя делать на Крапивное заговенье 11 июля 2020?
- дневной сон под запретом - может вызвать головную боль
- стричь детей в этот день также не стоит - плохая примета
- для свадьбы также лучше выбрать другую дату: поженитесь на Крапивное заговенье - еще дважды под венец идти придется
- купленный в этот день мед может забродить, так что покупку лучше отложить
- нельзя косить траву, иначе болезнь скоро скосит.
Приметы на Крапивное заговенье 11 июля 2020
11 июля считалось последним днем в году, когда крапива имеет свои целебные и питательные свойства. Поэтому на Крапивное заговенье ее собирали и готовили различные лакомства, чтобы вобрать в себя все ее силы. Молодые люди, шутя, хлопали друг друга веточками крапивы - считалось, что это укрепит здоровье на целый год.
Кроме промышленного и пищевого значения, крапиву также часто использовали, как оберег от дурного глаза и нечисто силы. Траву раскладывали на чердаках, подоконниках и хлевах со скотиной, веником из крапивы хозяйки выметали из дома все дурное, семена растения жгли, а дымом - окуривали жилища.
В ночь на 11 июля может присниться вещий сон, но если он не осуществится через три дня, о нем можно забыть.
Следующей ночью (с 11 на 12 июля) искали цветы петрова креста (царь-трава или чешуйник) - считалось, что к тому, кто вырвет растение с корнем и сохранит его, придет небывалая удача.
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Другие праздники 11 июля 2020
- Всемирный день народонаселения
- Всемирный день шоколада.
Именины 11 июля 2020
Герман (родной), Иван (благодать Божья), Кир (господин, как солнце), Павел (малыш), Сергей (из рода Сергиев, высокочтимый) и Ксенофонт (иноземный голос) отмечают День ангела по православному церковному календарю, по католическому - Ольга (святая, священная), Пелагея (морская) и Венедикт (благословенный).
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