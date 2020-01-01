Запреты дня 11 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Крапивное заговенье

Спешите порадовать своих близких блюдами из крапивы!

В субботу, 11 июля 2020 года, подходит к концу Петров пост. Предпоследний день поста в народе прозвала Крапивным заговеньем - с этого момента прекращались заготовки этого растения в лекарственных целях и на зиму. Со временем Крапивное заговенье получило своеобразный статус народного праздника - молодежь веселилась всю ночь, а хозяюшки - угощали всех щами и пирожками с крапивой.

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Что нельзя делать на Крапивное заговенье 11 июля 2020?

дневной сон под запретом - может вызвать головную боль

стричь детей в этот день также не стоит - плохая примета

для свадьбы также лучше выбрать другую дату: поженитесь на Крапивное заговенье - еще дважды под венец идти придется

купленный в этот день мед может забродить, так что покупку лучше отложить

нельзя косить траву, иначе болезнь скоро скосит.

Приметы на Крапивное заговенье 11 июля 2020

11 июля считалось последним днем в году, когда крапива имеет свои целебные и питательные свойства. Поэтому на Крапивное заговенье ее собирали и готовили различные лакомства, чтобы вобрать в себя все ее силы. Молодые люди, шутя, хлопали друг друга веточками крапивы - считалось, что это укрепит здоровье на целый год.

Кроме промышленного и пищевого значения, крапиву также часто использовали, как оберег от дурного глаза и нечисто силы. Траву раскладывали на чердаках, подоконниках и хлевах со скотиной, веником из крапивы хозяйки выметали из дома все дурное, семена растения жгли, а дымом - окуривали жилища.

В ночь на 11 июля может присниться вещий сон, но если он не осуществится через три дня, о нем можно забыть.

Следующей ночью (с 11 на 12 июля) искали цветы петрова креста (царь-трава или чешуйник) - считалось, что к тому, кто вырвет растение с корнем и сохранит его, придет небывалая удача.

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Другие праздники 11 июля 2020

Всемирный день народонаселения

Всемирный день шоколада.

Именины 11 июля 2020

Герман (родной), Иван (благодать Божья), Кир (господин, как солнце), Павел (малыш), Сергей (из рода Сергиев, высокочтимый) и Ксенофонт (иноземный голос) отмечают День ангела по православному церковному календарю, по католическому - Ольга (святая, священная), Пелагея (морская) и Венедикт (благословенный).

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