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День Петра и Павла 2020: Традиции и суеверия

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Как в Украине принято праздновать Петра и Павла и какие интересные особенности этого торжества .

День Петра и Павла 2020: Традиции и суеверия
День Петра и Павла 2020: Традиции и суеверия
depositphotos.com

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В воскресенье, 12 июля 2020, православная церковь вспоминает святых апостолов Петра и Павла. У католиков день памяти святых отмечают 29 июня. Считается, что именно в этот день оба святых приняли мученическую смерть за христианскую веру: Петра распяли вверх ногами, а Павлу отсекли голову. 

Кроме того, дата приблизительно совпадает с периодом перенесения мощей святых апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня в 258 году.

Предлагаем узнать, как в народе отмечали праздник Петра и Павла и какие традиции вокруг него сформировались. 

12 июля заканчивается Петров пост, в этот день утром принято идти в церковь. 

Именно праздник святых апостолов Петра и Павла считается окончанием “купальских празднований“ и началом летних свадеб. Раньше День Петра и Павла отмечался несколько дней подряд, в основном два-три. В празднике соединилось учение церкви и народные традиции с суевериями.

Апостолам Петру и Павлу молятся для исцеления от безумия и лихорадки. К святому Петру в молитвах обращаются рыбаки, а к Павлу – предприниматели.

  • Традиции и обряды на Петра и Павла

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Украинцы всегда тщательно готовились ко дню Петра и Павла - как к завершению целого цикла больших церковных и народных праздников. Ко дню Петра и Павла делали генеральную уборку, белили хаты и украшали жилища новыми вышитыми рушниками. Девушки наряжались на праздник, дополняя образ венками с красными маками. Также в праздник существовали традиции, связанные с уборкой урожая и обрядовой едой: 

  • к Петру и Павлу хозяйки делали первые зажинки ячменя с нового урожая и 12 июля святили в церкви обрядовый хлеб
  • к празднику готовили мандрики - сырные бабки, которыми розговлялись с самого утра, придя из церкви. По преданию, Петр и Павел питались такими сырными изделиями, путешествуя по миру. В народе есть шутливая примета, что после 12-го июля кукушка перестает куковать, потому что некогда украла у апостолов “мандрик“ и подавилась им, за что была наказана отсутствием голоса
  • святого Петра считают покровителем пастухов и, по традиции, в праздник их угощали мандриками и маслом. Получив вдосталь гостинцев, пастухи собирались вместе, строили небольшую землянку или изгородь, украшенную зеленью, которую называли “петривник“ -  и устраивали праздничный обед. В некоторых регионах Украины на Петра и Павла собирались обедать вместе и хозяйки. После празднецтва все рвали для коров травы с желтыми цветами, “чтобы желтое молоко было“
  • встарь девушки гадали в канун Петра и Павла на избранника, клали под подушку 12 трав, собранных с разных частей поля - какая трава ночью к ней повернутся, оттуда и суженый будет
  • также на Петра и Павла умывались из трех ключей,чтобы красоты и здоровье были. С этой же целью принято было встречать рассвет
  • на Петра и Павла кормили обедом неимущих.

Встарь пышно праздновали и второй день, называя его “на пол-Петра“, или “Петрова отца“. В этот день некогда резали трех петухов и варили борщ в трех чашках – “три борща, ибо св. Петр трижды отрекался от Христа“.

  • Развлечения и суеверия дня

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В народе сложился целый калейдоскоп ярких обрядов на Петра и Павла:

  • яркой традицией стал обряд “караулить солнце“. Участвовала молодежь - жители сёл собирались вместе и шли на самое высокое место на околице, чтобы встретить рассвет. Всю ночь до восхода солнца юноши и девушки жгли костры, готовили кулич, танцевали и веселились
  • также ярким обрядом была “игра в свадьбу“. Брачная тематика была актуально, поскольку именно после Петра и Павла начинался сезон свадеб. Так, жители сел веселились, выбирая “жениха и невесту“. Молодым нарекали кого-то из местных юношей, а на роль невесты брали смелую, задорную, красивую  женщину средних лет. Полностью обряд не дошел до нашего времени, однако известно, что во время гуляний “жениха и невесту“ сажали на два украшенных колеса и проводили “свадебные церемонии“
  • на Петра и Павла молодежь также развлекалась играми с угадыванием: парни, лица которых завязывали платками, ходили среди группы девушек, “угадывая“ каждую. Кого узнали - той вскоре свадьбу сыграть повезет.  

Ранее мы писали, что фильм украинской режиссерки поборется за награду в Каннах. 

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Теги: Петра и Павла, традиции, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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