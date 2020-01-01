Гороскоп на 8 июля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Астрологи советуют воздержаться от крупных финансовых сделок, распоряжайтесь небольшими суммами.
- Телец
Энергии у вас не так много, чтобы тратить ее на пустяки, ведь у вас масштабные планы на этот день, верно?
- Близнецы
Меньше слов, больше дел, такой секрет успеха предлагают звезды на сегодня.
- Рак
Не беритесь за новые дела, из-за недостатка информации вы не сможете выполнить их в срок.
- Лев
Даже шаг назад может помочь продвинуться вперед, не молчите об ошибках, которые видите только вы.
- Дева
Остановитесь и переведите дух, перерыв поможет в дальнейшем работать успешнее. Сегодня работа не принесет удовольствия.
- Весы
Настройтесь на длительную работу для достижения успеха, результаты будут, но не сразу.
- Скорпион
Старый знакомый может неожиданно появиться в вашей жизни и изменить ее к лучшему.
- Стрелец
Ваше настроение будет связано с продуктивностью, работой, сделанной сегодня до вечера.
- Козерог
Не рекомендуем вам сегодня физические нагрузки, они скорее навредят, чем принесут пользу.
- Водолей
Не скромничайте сегодня, смело говорите о своих талантах и возможностях.
- Рыбы
Пришло время мобилизовать силы, чтобы завершить дело до дедлайна.
Ранее мы писали, что нельзя делать 8 июля.
Полная версия правил