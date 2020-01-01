Ведущая Нового канала проверила состояние хостелов после карантина.

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После открытия границ Украины снова готова принимать иностранных туристов. Ведь наша страна привлекательна для путешествий. Но могут ли хостелы предложить иностранным гостям европейский сервис услуг? Проверила журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Татьяна Сорокоус.

Оценить сервис мне помог гость из Франции – Поль, – рассказывает журналистка. – Парень три года путешествует по Украине и хорошо понимает язык. Но во время эксперимента он говорил по-английски. Ведь по международным стандартам, администратор хостела должен владеть иностранным языком.

Матрасы с плесенью и грязная постель: шок-проверка столичных хостелов Пресс-служба

На рецепции его сразу попросили оплатить полную сумму за проживание, а это 600 гривен за ночь, – рассказывает Татьяна. – Администратор общалась с ним на украинском языке. По ее словам, английского и французского она не знает. После оплаты женщина дала Полю ключ от его комнаты и пожелала хорошего отдыха.

Поль забронировал номер в столичном хостеле.

Матрасы с плесенью и грязная постель: шок-проверка столичных хостелов Пресс-служба

Поль был поражен, что за 600 гривен номер такой грязный, – рассказывает Татьяна. – Он попросил администратора вернуть все деньги. Женщина отдала только половину. А по закону, если исполнитель не предоставляет свои услуги надлежащим образом, должен вернуть все средства.

К сожалению, насладиться пребыванием в хостеле парень не смог. Ведь его комната была в ужасном состоянии. Постель грязная, а матрас весь в плесени. Спать на нем очень опасно. Испарения плесени могут спровоцировать аллергию или воспаление легких. Пол в ванной комнате был весь в волосах.

Тайные агенты рекомендуют не платить полную сумму, пока не убедитесь, что номер вас устраивает.

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