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Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Не спешите принимать важные решения.
Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

Для сохранения прекрасного настроения исключите из своего графика встречи с токсичными людьми. 

  • Телец

Хорошее время, чтобы сделать первый шаг к примирению с дорогим вашему сердцу человеком. Решайтесь.

  • Близнецы

Займитесь творческой работой, чтобы восстановить силы и поймать волну вдохновения. 

  • Рак

Астрологи советуют очертить рамки дружеской помощи и объяснить наглецам, что делать их работу вы не обязаны.

  • Лев

Чем бы вы сегодня не занимались, все завершится успешным покорением новой вершины!

  • Дева

Займитесь презентацией собственных идей, пришло время продвигать в массы самые смелые замыслы!

  • Весы

Помогите близким, которые нуждаются в вашем присутствии, а работа вас подождет. 

  • Скорпион

Разговор поможет прийти к взаимопониманию с партнером, главное, не провоцировать конфликт.

  • Стрелец

Верьте в себя, даже если весь мир твердит обратное, они пытаются устранить конкурента. 

  • Козерог

Позвоните или напишите людям, которые когда-то помогли вам или оказали услугу. Покажите, что не забыли об этом.

  • Водолей

Не бойтесь потратить несколько минут на разговор, который может показаться пустым (узнаете много интересного). В любовных отношениях не будьте таким принципиальным. 

  • Рыбы

Любое доброе дело обернется приятными сюрпризами в будущем, считают астрологи.

Ранее мы писали, какие церковные праздники в июле. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп на каждый день
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