Не спешите принимать важные решения.

Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака Pinterest

Овен

Для сохранения прекрасного настроения исключите из своего графика встречи с токсичными людьми.

Телец

Хорошее время, чтобы сделать первый шаг к примирению с дорогим вашему сердцу человеком. Решайтесь.

Близнецы

Займитесь творческой работой, чтобы восстановить силы и поймать волну вдохновения.

Рак

Астрологи советуют очертить рамки дружеской помощи и объяснить наглецам, что делать их работу вы не обязаны.

Лев

Чем бы вы сегодня не занимались, все завершится успешным покорением новой вершины!

Дева

Займитесь презентацией собственных идей, пришло время продвигать в массы самые смелые замыслы!

Весы

Помогите близким, которые нуждаются в вашем присутствии, а работа вас подождет.

Скорпион

Разговор поможет прийти к взаимопониманию с партнером, главное, не провоцировать конфликт.

Стрелец

Верьте в себя, даже если весь мир твердит обратное, они пытаются устранить конкурента.

Козерог

Позвоните или напишите людям, которые когда-то помогли вам или оказали услугу. Покажите, что не забыли об этом.

Водолей

Не бойтесь потратить несколько минут на разговор, который может показаться пустым (узнаете много интересного). В любовных отношениях не будьте таким принципиальным.

Рыбы

Любое доброе дело обернется приятными сюрпризами в будущем, считают астрологи.

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