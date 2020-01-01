Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Для сохранения прекрасного настроения исключите из своего графика встречи с токсичными людьми.
- Телец
Хорошее время, чтобы сделать первый шаг к примирению с дорогим вашему сердцу человеком. Решайтесь.
- Близнецы
Займитесь творческой работой, чтобы восстановить силы и поймать волну вдохновения.
- Рак
Астрологи советуют очертить рамки дружеской помощи и объяснить наглецам, что делать их работу вы не обязаны.
- Лев
Чем бы вы сегодня не занимались, все завершится успешным покорением новой вершины!
- Дева
Займитесь презентацией собственных идей, пришло время продвигать в массы самые смелые замыслы!
- Весы
Помогите близким, которые нуждаются в вашем присутствии, а работа вас подождет.
- Скорпион
Разговор поможет прийти к взаимопониманию с партнером, главное, не провоцировать конфликт.
- Стрелец
Верьте в себя, даже если весь мир твердит обратное, они пытаются устранить конкурента.
- Козерог
Позвоните или напишите людям, которые когда-то помогли вам или оказали услугу. Покажите, что не забыли об этом.
- Водолей
Не бойтесь потратить несколько минут на разговор, который может показаться пустым (узнаете много интересного). В любовных отношениях не будьте таким принципиальным.
- Рыбы
Любое доброе дело обернется приятными сюрпризами в будущем, считают астрологи.
Ранее мы писали, какие церковные праздники в июле.
Полная версия правил