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У кого именины 7 июля?

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Каждый день церковного календаря посвящен памяти какого-либо святого.
У кого именины 7 июля?
У кого именины 7 июля?
pixabay

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В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и того же святого, также одно и то же имя носят многие святые. Поэтому необходимо найти в церковном календаре день памяти соименитого с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут ваши именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, будет вашим небесным покровителем. Если у него есть и другие дни памяти, то для вас эти даты станут «малыми именинами».

Именины 7 июля отмечают:

  • Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
  • Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, что нельзя делать 7 июля. 

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Теги: именины
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