Какие правила следует соблюдать в День Иоанна Крестителя?

Запреты дня 7 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи pinterest.com

Во вторник, 7 июля 2020 года, православные христиане отмечают Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020?

нельзя употреблять в пищу молочные и жирные продукты

лучше не использовать нож и режущие предметы, особенно, когда дело касается нарезания овощей и фруктов круглой формы

устраивать громкие гуляния с излишествами

одалживать или занимать деньги или бытовые предметы

нельзя подбирать деньги с земли

обижать или прогонять животных, в особенности собак белого цвета - они приносят удачу

под запретом также одежда и пища красного цвета.

Приметы на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020

7 июля - важный христианский праздник, поэтому работать в этот день нельзя. Однако Рождество Иоанна Предтечи выпадает на период сбора урожая, когда природа диктует свои законы. Поэтому выйти на поле или делать что-то по дому, если это необходимо, допускается, но лишь с молитвами и просьбами к Всевышнему о прощении.

Вода и травы, освященные на Рождество Иоанна Предтечи, считаются целебными. Издавна молодые девушки умывались в этот день росой, чтобы сохранить красотой, и купались в открытых водоемах в первой половине дня, чтобы смыть с себя все недуги.

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Другие праздники 7 июля 2020

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Именины 7 июля 2020

День ангела 7 июля 2020 года отмечают Иван (благодать Божья), Яков (следующий по пятам), Никита (победитель) и Антон (вступающий в бой) - по православному церковному календарю, Венедикт (благословенный), Кирилл (господин, владыка) и Мефодий (методичный) - по католическому.

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