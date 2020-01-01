Запреты дня 7 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи
Во вторник, 7 июля 2020 года, православные христиане отмечают Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Читай также: День Петра и Павла: История и традиции праздника
Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020?
- нельзя употреблять в пищу молочные и жирные продукты
- лучше не использовать нож и режущие предметы, особенно, когда дело касается нарезания овощей и фруктов круглой формы
- устраивать громкие гуляния с излишествами
- одалживать или занимать деньги или бытовые предметы
- нельзя подбирать деньги с земли
- обижать или прогонять животных, в особенности собак белого цвета - они приносят удачу
- под запретом также одежда и пища красного цвета.
Приметы на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020
7 июля - важный христианский праздник, поэтому работать в этот день нельзя. Однако Рождество Иоанна Предтечи выпадает на период сбора урожая, когда природа диктует свои законы. Поэтому выйти на поле или делать что-то по дому, если это необходимо, допускается, но лишь с молитвами и просьбами к Всевышнему о прощении.
Вода и травы, освященные на Рождество Иоанна Предтечи, считаются целебными. Издавна молодые девушки умывались в этот день росой, чтобы сохранить красотой, и купались в открытых водоемах в первой половине дня, чтобы смыть с себя все недуги.
Читай также: ТОП-7 ужастиков, основанных на реальных событиях
Другие праздники 7 июля 2020
- Глобальный день прощения
- День работника природно-заповедного дела в Украине
- Ивана Купала.
Именины 7 июля 2020
День ангела 7 июля 2020 года отмечают Иван (благодать Божья), Яков (следующий по пятам), Никита (победитель) и Антон (вступающий в бой) - по православному церковному календарю, Венедикт (благословенный), Кирилл (господин, владыка) и Мефодий (методичный) - по католическому.
Ранее мы рассказывали, когда и какие церковные праздники будут в июле 2020.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил