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Запреты дня 7 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

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Какие правила следует соблюдать в День Иоанна Крестителя?
Запреты дня 7 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи
Запреты дня 7 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи
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Во вторник, 7 июля 2020 года, православные христиане отмечают Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020?

  • нельзя употреблять в пищу молочные и жирные продукты
  • лучше не использовать нож и режущие предметы, особенно, когда дело касается нарезания овощей и фруктов круглой формы
  • устраивать громкие гуляния с излишествами
  • одалживать или занимать деньги или бытовые предметы
  • нельзя подбирать деньги с земли
  • обижать или прогонять животных, в особенности собак белого цвета - они приносят удачу
  • под запретом также одежда и пища красного цвета.

Приметы на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2020

7 июля - важный христианский праздник, поэтому работать в этот день нельзя. Однако Рождество Иоанна Предтечи выпадает на период сбора урожая, когда природа диктует свои законы. Поэтому выйти на поле или делать что-то по дому, если это необходимо, допускается, но лишь с молитвами и просьбами к Всевышнему о прощении.

Вода и травы, освященные на Рождество Иоанна Предтечи, считаются целебными. Издавна молодые девушки умывались в этот день росой, чтобы сохранить красотой, и купались в открытых водоемах в первой половине дня, чтобы смыть с себя все недуги.

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Другие праздники 7 июля 2020

  • Глобальный день прощения
  • День работника природно-заповедного дела в Украине
  • Ивана Купала.

Именины 7 июля 2020

День ангела 7 июля 2020 года отмечают Иван (благодать Божья), Яков (следующий по пятам), Никита (победитель) и Антон (вступающий в бой) - по православному церковному календарю, Венедикт (благословенный), Кирилл (господин, владыка) и Мефодий (методичный) - по католическому.

Ранее мы рассказывали, когда и какие церковные праздники будут в июле 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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