Список именинников сегодня большой.

У кого именины 6 июля? Pinterest

Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания.

Именины 6 июля отмечают:

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»

Артем от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - «посвященный Артемиде» либо от слова артемес - «невредимый, здравый», «безупречного здоровья»

Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Святослав от древнерусского святый - «святой» + «слава», т.е. «священная слава»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Агриппина женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»

Ранее мы писали, что нельзя делать 6 июля.