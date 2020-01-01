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У кого именины 6 июля?

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Список именинников сегодня большой.
У кого именины 6 июля?
У кого именины 6 июля?
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Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания. 

Именины 6 июля отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
  • Артем от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - «посвященный Артемиде» либо от слова артемес - «невредимый, здравый», «безупречного здоровья»
  • Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
  • Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
  • Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Святослав от древнерусского святый - «святой» + «слава», т.е. «священная слава»
  • Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
  • Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
  • Агриппина женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»

Ранее мы писали, что нельзя делать 6 июля.

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Теги: именины
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