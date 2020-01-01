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Запреты дня 6 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Купала

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Чего категорически нельзя делать после полнолуния, в период полного парада планет, перед праздником Ивана Купала.

Запреты дня 6 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Купала
Запреты дня 6 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Купала
depositphotos.com

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С понедельника на вторник, с 6 на 7 июля 2020, в Украине будем отмечать народный праздник Ивана Купала. Мало того, что этот таинственный, любимый фольклористами праздник считается мощным энергетическим днем, его еще и окружает масса легенд, традиций и суеверий.

Давайте разбираться, как правильно вести себя в канун 6 июля 2020, чтобы поставить этот день на службу своему счастью и благополучию.

Начнем с того, что в 2020 день Ивана Купала наступает сразу же после полнолуния и лунного затмения, которые способствуют раскрытию внутренних резервов, талантов, смене вектора движения и переоценке ценностей.

Также праздник Ивана Купала в этом году выпадает на период уникального астрономического явления - полного парада планет, которое диктует свои правила поведения. Как привлечь удачу в период полного парада планет, можно почитать тут.

И вот наконец мы добрались и до окутанного тайнами и суевериями собственно праздника Ивана Купала. Предлагаем узнать, что необходимо делать 6 и 7 июля 2020, чтобы привлечь удачу, и что запрещено делать в праздник Ивана Купала. 

Напоминаем, что праздник имеет христианскую составляющую - 7 июля православная церковь чествует день рождения Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса.

Однако, как и многие церковные праздники, день Ивана Купала переплелся в народной традиции с дохристианскими верованиями и легендами, потому в этот праздник существует ряд традиций и запретов, которые мы перескажем ниже.

Напоминаем, что по красивой народной легенде в ночь Ивана Купала раз в году цветет папоротник - и нашедшему такой цветок древние сулили невероятное богатство, познание тайн мира и дар ясновидения. 

Напоминаем, что в народе праздник Купала сопровождался обязательными обрядами, народными гуляньями и гаданием. 

Так, существовал ряд необходимых ритуалов, которые нужно было обязательно сделать с 6 на 7 июля перед Купала, а также в сам день праздника.

  • Что нужно сделать на Ивана Купала

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Так, перед купальской ночью обязательным было:

  • перед днем Ивана Купала 6 июля прибраться в доме, чтобы встретит Купала в чистоте
  • вечером 6 июля необходимо встретить праздник у водоема, однако купаться не рекомендуется
  • в купальскую ночь - самое время заготавливать целебные травы, в народе верили, что на Купала они напитываются особенной силой. Чаще всего в это время заготавливают тысячелистник, зверобой и ромашку. Пучки лекарственных трав, собранных на Купала, можно развесить по дому, чтобы они служили оберегами от нечисти 
  • в ночь на Купала можно погадать на суженого. Один из наиболее распространенных простых способов купальского гадания - цветок богатки под подушкой. Бутон находился всю ночь под головой незамужней девушки, а на утро нужно было посмотреть, раскрылся ли он до утра. Распустившийся цветок сулил скорую свадьбу.
  • обязательным атрибутом на Купала был венок из 12 растений. На нем также гадали о замужестве, пуская на воду. Утонул венок или не поплыл - не будет брака в будущем году, а если венок красиво плывет по водоему - скоро быть свадьбе
  • прыжки через купальский костер - также обязательная часть гуляний с 6 на 7 июля. Женатые и замужние верили, что, прыгая через огонь, укрепляют здоровье. Юноши и девушки, которые только хотели вступать в брак, гадали на прыжках через костер о любви: если получилось прыгнуть и не разнять ладоней - то быть им вместе
  • на рассвете 7 июля купались в реке, чтобы укрепить иммунитет и “смыть“ болезни.

Также есть ряд запретов на Купала:

  • Что нельзя делать на Ивана Купала

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В этот день также существуют запреты, которых предки придерживались, чтобы не привлечь неудачу. Так, на Купала ни в коем случае нельзя:

  • считалось, что в ночь на Купала нельзя спать, поскольку по земле бродит всякая нечисть, вроде ведьм, русалок, водяных, оборотней и т. п.
  • в ночь на Купала не стоит заходить в воду, купаться - нечисть в темноте можут затянуть в водную пучину
  • особенно избегать контакта с водой вечером перед Купала стоит, по мнению предков, беременным, детям и старикам - древние верили, что нечисть, находясь в воде, может овладеть их сознанием или привести к болезням 
  • на Ивана Купала нельзя ничего из дому отдавать, продавать или одалживать деньги. Также ни в коем случает нельзя подбирать деньги на улице
  • девушкам не стоило пропускать прыжки через костер - поскольку, считалось, что огня боятся только ведьмы.

Разумеется, некоторые из этих правил и рекомендаций уже не актуальны в наше время, однако кое-что нужно обязательно взять на заметку. 

Ранее мы писали, как правильно сделать венок на Купала. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, Ивана Купала, гадания
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Источник: IVONA)bigmir.net

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