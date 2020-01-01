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Гороскоп на 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей Зодиакального круга в день лунного затмения.

Гороскоп на 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 июля 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos.com

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Гороскоп на 5 июля 2020:

Прежде всего, хотим напомнить, что 5 июля 2020 около 6. 07 по киевскому времени состоится лунное затмение, которое завершает целый коридор затмений и будет иметь сильное влияние на самочувствие и судьбу людей, потому стоит придерживаться определенных правил и запретов дня.

Всем без исключения знакам Зодиака стоит в этот день исключить негатив и жалобы, также хорошей идеей будет составление подробного плана на ближайшее будущее день лучше посвятить саморазвитию - как интеллектуальному, духовному, так и физическому (при условии хорошего самочувствия).

  • Овен

День благоприятен для развития разных дел, активности, построения бизнеса, карьеры, планирование поездок и важных решений.

  • Телец

Сегодня стоит встречаться с родственниками, близкими людьми, общаться с теми, кого давно не видели, могут быть приятные события и встречи.

  • Близнецы

Сегодня стоит реализовывать свои амбиции, стремиться становиться лучше, проявляете волю и планируйте свой день или эффективные дела.

  • Рак

Сегодня стоит заниматься семьей, личной жизнью, хозяйственными делами, что-то может давать вам результат, дела и планы могут быть результативны.

  • Лев

Сегодня вы будете стремиться к созидательным делам, упрочнению положения в разных сферах жизни, проявляйте лидерство и работайте над своим благосостоянием.

  • Дева

Старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы или негатив окружающих - день хорош для переосмысления своих ошибок и переоценки ценностей, которая поможет в будущем.

  • Весы

Сегодня может быть успех в денежных делах, выгодные покупки и начинания, удача может приходить в вашу жизнь.

  • Скорпион

День благоприятен для поездок, смены места жительства, покупки движимого имущества, стремления к свои целям.

  • Стрелец

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Сегодня благоприятно начинать новый жизненный цикл, завершать разные жизненные этапы, стараться к обновлению и новым перспективам.

  • Козерог

Сегодня стоит заниматься личной жизнью, могут быть серьезные отношения, либо перспективные знакомства, которые в будущем будут вас радовать, в целом человеческий фактор важен в делах.

  • Водолей

Сегодня стоит заниматься конструктивными делами, тем, что лучше всего вам удается, планировать самореализацию , встречаться с более опытными и полезными людьми.

  • Рыбы

Сегодня благоприятны покупки, денежные дела, могут быть прибыль, выгода, возможность получить дополнительные доходы.

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Теги: гороскоп, астрологические советы, Зодиак
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Источник: IVONA)bigmir.net

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