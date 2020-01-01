Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos.com

Читай также: Британский комедийный сериал о Екатерине Великой получил продолжение

Гороскоп на 4 июля 2020:

  • Овен

День нужно провести ровно и спокойно, стремиться к работе с информацией, анализу разных дел и ситуаций, нежели активно пробивать стены лбом.

  • Телец

День благоприятен для важных и судьбоносных решений, поиска новых возможностей, вам может сопутствовать удача, старайтесь сделать сегодня что-то важное.

  • Близнецы

Сегодня благоприятны контакты с государством, бюрократическими организациями, заключение разных договоров, покупка недвижимости, оформление долгов и кредитов.

  • Рак

День благоприятен для отдыха, подведения итогов в работе и карьере, завершения разных планов и проектов, вы будете пожинать плоды того, к чему стремились.

  • Лев

Сегодня вы можете приблизиться к своей мечте, реализовать какое-то важное дело или начинание, действуйте интуитивно - и высшие силы будут вести вас верным путём.

  • Дева

Сегодня стоит копить на что-либо деньги, откладывать, планировать денежные дела и проекты, стремится к упрочнению благосостояния.

  • Весы

Читай также: Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав

Сегодня стоит заниматься хозяйством, домашними делами, семьей, планировать бюджет, совершать выгодные покупки.

  • Скорпион

Сегодня стоит работать, трудиться, работать на результат, а не спустя рукава, что посеете - то и пожнёте в будущем.

  • Стрелец

Сегодня стоит избегать недоброжелателей, могут быть дурные вести, плохие ситуации, либо в принципе что-то будет вызывать у вас беспокойство и тревогу в делах, но старайтесь воспринимать неурядицы спокойно, без излишнего стресса для организма.

  • Козерог

Сегодня разные проблемы и кризисы могут заканчиваться, стоит очищать настоящее в разных сферах жизни от проблем прошлого.

  • Водолей

Сегодня стоит больше отдыхать, радоваться жизни, стараться общаться с приятными людьми и заниматься творческими делами.

  • Рыбы

День благоприятен для обучения, получение новых знаний и навыков эзотерического характера, в чести духовные дела, старайтесь заниматься своей энергетикой.

Ранее мы писали, как себя вести в парад планет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп, астрологический гороскоп, Зодиак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь