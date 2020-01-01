Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 4 июля 2020:

Овен

День нужно провести ровно и спокойно, стремиться к работе с информацией, анализу разных дел и ситуаций, нежели активно пробивать стены лбом.

Телец

День благоприятен для важных и судьбоносных решений, поиска новых возможностей, вам может сопутствовать удача, старайтесь сделать сегодня что-то важное.

Близнецы

Сегодня благоприятны контакты с государством, бюрократическими организациями, заключение разных договоров, покупка недвижимости, оформление долгов и кредитов.

Рак

День благоприятен для отдыха, подведения итогов в работе и карьере, завершения разных планов и проектов, вы будете пожинать плоды того, к чему стремились.

Лев

Сегодня вы можете приблизиться к своей мечте, реализовать какое-то важное дело или начинание, действуйте интуитивно - и высшие силы будут вести вас верным путём.

Дева

Сегодня стоит копить на что-либо деньги, откладывать, планировать денежные дела и проекты, стремится к упрочнению благосостояния.

Весы

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Сегодня стоит заниматься хозяйством, домашними делами, семьей, планировать бюджет, совершать выгодные покупки.

Скорпион

Сегодня стоит работать, трудиться, работать на результат, а не спустя рукава, что посеете - то и пожнёте в будущем.

Стрелец

Сегодня стоит избегать недоброжелателей, могут быть дурные вести, плохие ситуации, либо в принципе что-то будет вызывать у вас беспокойство и тревогу в делах, но старайтесь воспринимать неурядицы спокойно, без излишнего стресса для организма.

Козерог

Сегодня разные проблемы и кризисы могут заканчиваться, стоит очищать настоящее в разных сферах жизни от проблем прошлого.

Водолей

Сегодня стоит больше отдыхать, радоваться жизни, стараться общаться с приятными людьми и заниматься творческими делами.

Рыбы

День благоприятен для обучения, получение новых знаний и навыков эзотерического характера, в чести духовные дела, старайтесь заниматься своей энергетикой.

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