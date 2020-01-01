У кого именины 4 июля?

Кого из знакомых не забыть поздравить с именинами?

Люди издавна давали имена своим детям в соответствии со святками – церковным календарем почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, то имя и выбирали для сына или дочки. Считалось, что человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год, в отличие от дня рождения.

Именины 4 июля отмечают:

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»

Юлий от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Анастасия женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»

Василиса от древнегреческого имени Басилисса - «царица», «царственная»

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