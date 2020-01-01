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У кого именины 4 июля?

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Кого из знакомых не забыть поздравить с именинами?
У кого именины 4 июля?
У кого именины 4 июля?
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Люди издавна давали имена своим детям в соответствии со святками – церковным календарем почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, то имя и выбирали для сына или дочки. Считалось, что человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год, в отличие от дня рождения.

Именины 4 июля отмечают:

  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
  • Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
  • Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
  • Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
  • Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»
  • Юлий от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Анастасия женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»
  • Василиса от древнегреческого имени Басилисса - «царица», «царственная»

Ранее мы писали, как сделать венок на Ивана Купала. 

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Теги: именины
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