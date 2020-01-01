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Запреты дня 3 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Мефодия Паутинного

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Запреты и приметы, которые связаны в народе с этим днем .

Запреты дня 3 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Мефодия Паутинного
Запреты дня 3 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Мефодия Паутинного
depositphotos.com

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В пятницу, 3 июля 2020, православная церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Патарского. В этот день принято молиться святому в разных интенциях, о счастье и благополучии в семье, а также о здравии родных.

День святого Мефодия в народе прозвали Паутинным, поскольку погоду древние в это время предсказывали, глядя на пауков. Кроме “паучьих“ прогнозов, день Мефодия отличается запретами, которые предки строго соблюдали, чтобы не навлечь на дом беду. 

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 3 июля 2020 в день Мефодия Паутинника, а также о том, как привлечь удачу в этот день.

  • Чего нельзя делать 3 июля 2020 на Мефодия

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В день Мефодия стоит соблюдать обязательные правила, ни в коем случае нельзя:

  • поскольку 3 июля выпадает на пятницу и еще продолжается Петров пост - то в этот день стоит ограничить себя в употреблении непостных блюд, нельзя даже рыбу и яйца
  • нельзя бездумно желать чего-то или жаловаться на жизнь - на Мефодия желания могут сбываться 
  • нельзя выносить мусор и выбрасывать хлам из дому - это может грозить бедностью
  • нельзя выбрасывать еду, которую ели за обедом - лучше отдать ее животным
  • нельзя ссориться, копить в себе негатив - если возникли разногласия - необходимо сразу их решить и помириться.

Также день богат приметами:

  • Приметы 3 июля 2020

Многие приметы связаны с поведением пауков. Так, в народе подметили:

  • если паук активно плетет паутину - погода к лучшему изменится
  • если паук не расставляет сетей - то, наоборот, быть дождю и буре
  • муравьи в кучи прячутся - быть ненастью, с грозой и сильным ветром 
  • жабы в траве прячутся - быть дождю
  • лебединый крик слышно после обеда - к сильному ненастью 
  • сова на крышу дома села - к финансовым неприятностям
  • на Мефодия Паутинного дождь - быть еще 40 дней плохой погоде.

Ранее мы писали, какая погода будет на Ивана Купала. 

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Теги: чего нельзя делать сегодня, запреты дня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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