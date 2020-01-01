Запреты и приметы, которые связаны в народе с этим днем .

Запреты дня 3 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Мефодия Паутинного depositphotos.com

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В пятницу, 3 июля 2020, православная церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Патарского. В этот день принято молиться святому в разных интенциях, о счастье и благополучии в семье, а также о здравии родных.

День святого Мефодия в народе прозвали Паутинным, поскольку погоду древние в это время предсказывали, глядя на пауков. Кроме “паучьих“ прогнозов, день Мефодия отличается запретами, которые предки строго соблюдали, чтобы не навлечь на дом беду.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 3 июля 2020 в день Мефодия Паутинника, а также о том, как привлечь удачу в этот день.

Чего нельзя делать 3 июля 2020 на Мефодия

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В день Мефодия стоит соблюдать обязательные правила, ни в коем случае нельзя:

поскольку 3 июля выпадает на пятницу и еще продолжается Петров пост - то в этот день стоит ограничить себя в употреблении непостных блюд, нельзя даже рыбу и яйца

нельзя бездумно желать чего-то или жаловаться на жизнь - на Мефодия желания могут сбываться

нельзя выносить мусор и выбрасывать хлам из дому - это может грозить бедностью

нельзя выбрасывать еду, которую ели за обедом - лучше отдать ее животным

нельзя ссориться, копить в себе негатив - если возникли разногласия - необходимо сразу их решить и помириться.

Также день богат приметами:

Приметы 3 июля 2020

Многие приметы связаны с поведением пауков. Так, в народе подметили:

если паук активно плетет паутину - погода к лучшему изменится

если паук не расставляет сетей - то, наоборот, быть дождю и буре

муравьи в кучи прячутся - быть ненастью, с грозой и сильным ветром

жабы в траве прячутся - быть дождю

лебединый крик слышно после обеда - к сильному ненастью

сова на крышу дома села - к финансовым неприятностям

на Мефодия Паутинного дождь - быть еще 40 дней плохой погоде.

Ранее мы писали, какая погода будет на Ивана Купала.

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