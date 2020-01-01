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У кого именины 3 июля?

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Именины — день памяти святого, имя которого было дано христианину при таинстве крещения.
У кого именины 3 июля?
У кого именины 3 июля?
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Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года

Именины 3 июля отмечают:

  • Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Глеб от древнескандинавского Готлиб - «наследник бога», «любимец богов», «под защитой богов» от древнегерманского Gottlieb: got - «бог» + lieb - «любовь» от славянских слов глоба, глыба - «жердь» или глеба - «почва», «земля»
  • Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Лука от латинского lux - «свет»
  • Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Инна от латинского inno - «плавающая», «течь», «плавать», «протекать», «бурный поток»
  • Римма от названия города Рима - «римлянка» в переводе с древнееврейского языка - «яблоко»

Ранее мы писали, что нельзя делать 3 июля? 

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Теги: именины
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