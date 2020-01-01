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6 типов женщин на шопинге. Узнаешь себя?

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Каких покупательниц чаще всего можно встретить в магазинах.
6 типов женщин на шопинге. Узнаешь себя?
6 типов женщин на шопинге. Узнаешь себя?
Photo by Harry Cunningham on Unsplash

Шопинг – лучший антидепрессант почти для каждой женщины. Кто-то тщательно планирует гардероб перед тем, как пробежаться по магазинам, а кто-то поддаётся спонтанным желаниям и покупает 100-е чёрное маленькое платье, которое в итоге становится любимым на долгие годы. Кто-то готов долгие часы проводить в молчаливом одиночном походе в поиске нужных джинсов, а кто-то ни минуты не может обойтись без вопросов к консультантам по поводу каждой футболки. В общем, все мы разные, но объединены одной большой любовью к покупкам.

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Маркет-молл «Дарынок» опросил своих арендаторов и пофантазировал на тему: каких покупателей чаще всего можно встретить в магазинах. Получилась веселая подборка. К какому прототипу относишься ты?

  1. Импульсивная: сейчас куплю – потом подумаю зачем

Наверное, многие узнали в этой категории себя. И не удивительно, ведь импульсивные покупки совершает 84 % всех покупателей. Причём одинокие потребители на 45% чаще приобретают вещи по зову эмоций, нежели женатые пары. (Контроль семейного бюджета – серьёзный надзиратель). Но главное, что после спонтанных покупок 75 % людей чувствуют себя счастливыми (статистика Brandongaille). Разве это не повод поддаться вспышке желания?

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

  1. С верой в будущее: вообще ношу L, но куплю S, чтобы был стимул похудеть

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Мода на оверсайз и маскулинные луки в гардеробе внесла свои коррективы в выбор одежды по размерной сетке в сторону больших объёмов. Но это не касается случаев, когда мы покупаем вещи меньше своего размера, ведь не хотим признавать, что к лету не только не успели сбросить 5 кг, но ещё й поднабрали. И наша горячо желаемая блуза в размере S остается отдыхать на дальней полке до лучших времен.

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

  1. «Скидкозависимая»: когда-то это всё мне пригодится

Не будем спорить, зачастую очень трудно пройти мимо сезонных распродаж. Когда в поле зрения попадает вывеска с надписью «Sale» – тело как магнитом тянет на масштабную закупку. Дальше мозг выключается, и ты с размахом торнадо сносишь на своем пути все выгодные предложения. И только дома обнаруживаешь, что похожий топ у тебя уже есть в гардеробе, а новые брюки не с чем сочетать. Но если грамотно отнестись к подобным мероприятиям и анализировать целесообразность покупок – можно приобрести действительно нужные вещи значительно дешевле. Не зря же поговорка советует готовить сани летом, а телегу – зимой.

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

  1. Do not disturb: не трогайте меня, я только смотрю

Если ты убегаешь из магазина каждый раз, когда видишь приближающегося консультанта – тогда это твоя история. Желание пошопиться без внимания окружающих – вполне понятно. Но совет со стороны может быть действительно необходим, чтобы ускорить поиск нужного товара, или же ознакомится с новой коллекцией, тканями, размерами. Иногда даже короткий разговор с незнакомым человеком может настолько зарядить энергетикой, что обеспечит тебе хорошее настроение на весь день.

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

  1. Требовательная: мне нужно знать всё, но я ничего не куплю

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Или другими словами – противоположность пункта выше. В этой категории представлены модницы, которые любят забросать продавцов горой вопросов, заставить всех консультантов работать на себя, примерить все возможные комбинации образов и всё равно ничего не купить. Потому что главное – внимание.

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

  1. Эксперт: не учите меня жить

Экспертное поведение характеризуется уверенной походкой рядами магазина, игнорированием вопросов продавцов-консультантов и принятием исключительно своей точки зрения. Такой тип покупателей точно знают, чего они хотят, и не будут отвлекаться на посторонние советы. Напротив, сами станут советчиками для окружающих. Как относительно шопинга, так и по другим вопросам.

6 типов женщин на шопинге
6 типов женщин на шопинге
Freepic

Вне зависимости от категорий, маркет-молл «Дарынок» всегда рад своим гостям и готов предоставить широкий выбор ассортимента: одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и многого другого. Ждем на идеальном шопинге!

 

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Теги: шопинг
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Источник: ivona)bigmir.net

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