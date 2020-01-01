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Костры под вопросом: Какой будет погода в Украине на Ивана Купала 2020

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В чем пойти на купальские гулянья, и будет ли гореть костер 6 июля 2020 .

Костры под вопросом: Какой будет погода в Украине на Ивана Купала 2020
Костры под вопросом: Какой будет погода в Украине на Ивана Купала 2020
depositphotos.com

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На следующей неделе 6-7 июля украинцы будут отмечать народный праздник Ивана Купала. По традиции, на Купала в городах и селах устраивают народные гулянья с традиционными прыжками через костры и пусканием венков на воду. В этом году на Купала продолжается карантин, потому, возможно, массовые гулянья не будут проводиться повсеместно, но, надеемся, open-air все-таки будет.

А для того, чтобы заранее спланировать, куда пойти на Ивана Купала, стоит узнать, какой будет погода в эти дни в вашем регионе.

Потому предлагаем узнать, какой будет погода 6-7 июля 2020 во всех областях Украины, согласно прогнозу Гидрометцентра. 

  • Где в Украине будет ясно и без осадков 6 и 7 июля 2020

Так, ясную погоду обещают в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Луганске, Черкассах, Полтаве и Кропивницком. Температура в этих регионах будет варьироваться от 25-ти до 30 градусов. Таким образом, полагаясь на прогноз синоптиков, всем жителям перечисленных областей нечего опасаться за вечер народных гуляний, а смело можно готовить подходящую одежду и ждать огромных традиционных купальских костров.

А вот в других регионах костры могут оказаться под вопросом.

  • Где в Украине похолодает 6 и 7 июля 2020

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Так, во Львове на купала похолодает до +17, также здесь возможны кратковременные дожди. 

Похолодает также в Ровно - до +21, но осадков синоптики не обещают.

А вот в Тернополе при температуре +21 возможны кратковременные дожди, также дождливо может быть в Ивано-Франковске при температуре +19.

  • Где в Украине будет облачно и дождливо 6-7 июля, 2020

Облачно и дождливо будет в таких областях Украины:

  • Винница - температура +24
  • Днепр - температура +30
  • Донецк - температура +29
  • Житомир температура +24
  • Николаев - температура +27
  • Сумы температура +28
  • Ужгород температура +18
  • Херсон температура +27
  • Хмельницкий - температура +22
  • Черновцы - температура +23.

Похоже, жителям этих областей может не повезти с погодой и кострами на Купала.

  • Где 6 и 7 июля 2020 возможна гроза

Гроза возможна на Купала в Луцке - температура +21, а также в Чернигове - при температуре +23.

Ранее мы писали, как отпраздновать день Ивана Купала.

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Теги: погода, Ивана Купала, прогноз погоды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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