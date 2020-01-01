Дешевое пиво вместо крафтового: как разоблачить обман бармена
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Крафтовым называют пиво, сваренное в малых количествах по авторскому рецепту. Чтобы носить такое звание, пивоварня должна соответствовать определенным требованиям. Кстати, настоящие гурманы хмелевого напитка выбирают крафтовое пиво. Можно ли обмануть любителей пенного и подсунуть им вместо дорогого дешевое? Для этого журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Елена Зборовская устроила дегустационный эксперимент.
Я взяла обычное темное пиво и налила его в три стаканчика, – рассказывает агент. – Людям рассказывала, что это пиво с разным вкусом. Объясняла, что в одном есть нотки шоколада, во втором – краба, а в третьем – оливок. Рекламировала, как авторское пиво. Представляете, большинство дегустаторов не почувствовали подставы.
Так Елена убедилась, что людям легко подсунуть дешевое пиво вместо крафтового.
Не спешите отдавать большие деньги за разрекламированный продукт, – советует девушка. – И помните, что в хорошем пабе должна быть дегустация. Для вас это прекрасная возможность разобраться в качестве пива.
Как выбрать настоящее крафтовое пиво:
- Оно дороже обычного, ведь варится малыми объемами с использованием натуральных компонентов.
- Цвет пива зависит от степени прожарки солода, а не от крепости или плотности.
- Расспросите у пивного гида о способе приготовления выбранного напитка.
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