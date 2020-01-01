У кого именины 2 июля?
Сегодня всего несколько именинников.
Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
У кого именины 2 июля?
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
- Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
Ранее мы писали, что нельзя делать 2 июля.
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