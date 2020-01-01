Сегодня всего несколько именинников.

У кого именины 2 июля? Pinterest

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.



У кого именины 2 июля?

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Ранее мы писали, что нельзя делать 2 июля.