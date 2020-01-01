Гороскоп на 2 июля 2020 для всех знаков Зодиак
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Гороскоп на 2 июля 2020:
- Овен
Сегодня стоит планировать новые жизненные этапы , завершать то что не актуально, стремится к росту карьеры и развитию личной жизни.
- Телец
Сегодня могут быть хорошие новости в работе и бизнесе, продвижение в делах и увлечениях, разные труды начинают давать результаты.
- Близнецы
Сегодня день может быть не простым, разные дела могут тормозиться , проблемы могут обостряться, избегайте стрессов и долговых дел.
- Рак
Сегодня стоит заниматься материальной сферой, трудом ради денег и доходов в ближайшем будущем, начинайте что либо и занимайтесь партнерскими делами.
- Лев
Сегодня стоит проявлять ответственность и трудолюбие, качественно делать свои дела и выполнять обязательства, будьте прагматичны и внимательны.
- Дева
Сегодня вокруг вас могут быть тайны , сомнения , держите свои мысли и планы в секрете от других людей, занимайтесь собой и свои внутренним миром.
- Весы
Сегодня стоит закрывать проблемные и трудные ситуации , завершать кризисные дела и отношения - менять работу, заканчивать с надоевшим партнером.
- Скорпион
Сегодня вас могут постигать иллюзии , завышенные ожидания, несбыточные планы на будущее, старайтесь не быть в мороке и тумане в течение дня.
- Стрелец
Сегодня стоит мечтать, думать о будущем, визуализировать свои мечты и планы, доверять своей интуиции и следовать ее советам.
- Козерог
Сегодня стоит больше отдыхать , подводить итоги достигнутого, заниматься личной жизнью и гармоничными отношениями.
- Водолей
Старайтесь заниматься имуществом, хозяйством, денежными делами, копить и правильно расходовать, стремится к стабильности.
- Рыбы
Сегодня могут быть полезные встречи, общение, заведение полезных и нужных связей, будьте открыты для предложений и новых возможностей.
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