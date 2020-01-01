Запреты дня 1 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в праздник Ярилы

Какие приметы и суеверия связаны в народе с этим днем.

Запреты дня 1 июля 2020: Чего нельзя делать в праздник Ярилы depositphotos.com

Читай также: Пиво с тараканами и не только: какие сюрпризы вас могут ждать в пабах

В среду, 1 июля 2020, православная церковь чтит именины Леонтия и Романа. В этот день стоит молиться к своим святым покровителям в разных интенциях. В народной традиции день больше связывают с дохристианскими верованиями и называют днем языческого бога Солнца - Ярилой. В связи с этим день 1 июля полон запретов и суеверий.

Предлагаем узнать, какие приметы связаны с Днем Ярила, и чего категорически нельзя делать 1 июля 2020.

Древние считали, что в день Ярила все начинает яро плодоносить. Также начинали этот день идеальным для того, чтобы начинать сенокос и собирать целебные травы. Встарь говорили, что если умыться росой с сенокоса - то краса во сто раз приумножится.

Также с днем Ярила связана легенда, что именно в эти сутки открываются “отверстия“ в иной мир, через которые даже могут проходить умершие.

День связан с определенными запретами.

Что нельзя делать в Ярилин день 1 июля

Читай также: Александр Педан раскритиковал современных блогеров

Так, предки считали, что ни в коем случае 1 июля нельзя:

попусту тратить деньги, ценные вещи и даже еду - если 1 июля быть экономными, то Ярило принесет достаток в этом году

жаловаться, ныть по любому поводу, делиться негативными мыслями с окружающими - тем, кто в этот день находится на позитивной волне - Ярило, по поверью, принесет любовь и благополучие

хвастаться, унижать этим окружающих - в День Ярилы категорически запрещено кичиться чем-то или кем-то, выставлять напоказ свои победы, достижения - иначе бог Солнца покарать может.

На Ярилу наблюдали за природой:

Приметы на 1 июля

Отмечая перемену погоды, древние считали, что:

рано утром по земле туман стелется - весь день на Ярилу погодим будет

нету утром росы на траве - днем дождя ожидай

кувшинки почти полностью в воду опустились - вечером дождя стоит ждать.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.