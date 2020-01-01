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Запреты дня 1 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в праздник Ярилы

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Какие приметы и суеверия связаны в народе с этим днем.

Запреты дня 1 июля 2020: Чего нельзя делать в праздник Ярилы
Запреты дня 1 июля 2020: Чего нельзя делать в праздник Ярилы
depositphotos.com

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В среду, 1 июля 2020, православная церковь чтит именины Леонтия и Романа. В этот день стоит молиться к своим святым покровителям в разных интенциях. В народной традиции день больше связывают с дохристианскими верованиями и называют днем языческого бога Солнца - Ярилой. В связи с этим день 1 июля полон запретов и суеверий.

Предлагаем узнать, какие приметы связаны с Днем Ярила, и чего категорически нельзя делать 1 июля 2020.

Древние считали, что в день Ярила все начинает яро плодоносить. Также начинали этот день идеальным для того, чтобы начинать сенокос и собирать целебные травы. Встарь говорили, что если умыться росой с сенокоса - то краса во сто раз приумножится. 

Также с днем Ярила связана легенда, что именно в эти сутки открываются “отверстия“ в иной мир, через которые даже могут проходить умершие.

День связан с определенными запретами.

  • Что нельзя делать в Ярилин день 1 июля

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Так, предки считали, что ни в коем случае 1 июля нельзя:

  • попусту тратить деньги, ценные вещи и даже еду - если 1 июля быть экономными, то Ярило принесет достаток в этом году
  • жаловаться, ныть по любому поводу, делиться негативными мыслями с окружающими - тем, кто в этот день находится на позитивной волне - Ярило, по поверью, принесет любовь и благополучие
  • хвастаться, унижать этим окружающих - в День Ярилы категорически запрещено кичиться чем-то или кем-то, выставлять напоказ свои победы, достижения - иначе бог Солнца покарать может.

На Ярилу наблюдали за природой:

  • Приметы на 1 июля

Отмечая перемену погоды, древние считали, что:

  • рано утром по земле туман стелется - весь день на Ярилу погодим будет
  • нету утром росы на траве - днем дождя ожидай
  • кувшинки почти полностью в воду опустились - вечером дождя стоит ждать.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня
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