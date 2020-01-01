У кого именины 1 июля?
1 июля отмечается 5 мужских именин.
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Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении.
Именины 1 июля отмечают:
- Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Виктор от латинского слова victor - «победитель»
- Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
- Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Ранее мы писали, какие церковные праздники в июле.
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