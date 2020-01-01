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У кого именины 1 июля?

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1 июля отмечается 5 мужских именин.
У кого именины 1 июля?
У кого именины 1 июля?
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Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении.

Именины 1 июля отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Виктор от латинского слова victor - «победитель»
  • Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
  • Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Ранее мы писали, какие церковные праздники в июле. 

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Теги: именины, день ангела
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