1 июля отмечается 5 мужских именин.

У кого именины 1 июля? Pinterest

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Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении.

Именины 1 июля отмечают:

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Виктор от латинского слова victor - «победитель»

Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Ранее мы писали, какие церковные праздники в июле.