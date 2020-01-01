что ждет сегодня представителей всего Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 1 июля 2020:

Овен

Сегодня могут быть активны разного рода недоброжелатели, негативные люди, кто-то может выяснять с вами отношения либо создавать проблемные ситуации, будьте требовательный и бдительны в делах.

Телец

Старайтесь проявлять сегодня умеренность, занимайтесь своим здоровьем, старайтесь проявлять осторожность в сложных ситуациях, несильно чему-либо радуйтесь и несильно чему-либо переживайте.

Близнецы

День благоприятен для активных действий, работы, труда, решения карьерных вопросов, старайтесь сегодня проявлять лидерство и идти к своим целям.

Рак

Старайтесь сегодня не брать и не давать денег в долг, либо не совершать крупных покупок, может быть нервный стресс и напряжённость, какие-то дела могут идти не так как хочется.

Лев

День благоприятен для того чтобы решать проблемы, бороться с конкурентами, соперницами, продвигать себя в социуме и карьере.

Дева

Сегодня стоит отстаивать справедливость, следовать законам, обязательствам, принимать сложные но необходимы решения для продвижения к своим целям.

Весы

Сегодня стоит заниматься своим здоровьем, больше отдыхать, планировать отдых и развлечения, избегать людей которые раздражают вас.

Скорпион

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День благоприятен для начала новых отношений, знакомств, свиданий, примирения, судьба может давать вам шанс на улучшение ситуации в чем-либо.

Стрелец

Сегодня стоит проявлять силу, уверенность в себе, добиваться победы даже в трудных делах, главное настраивайтесь на хороший результат.

Козерог

День благоприятен для семейных дел, личной жизни, старайтесь быть обаятельной, занимайтесь красотой, создавайте романтическую обстановку в паре.

Водолей

Сегодня стоит что-то заканчивать в своей жизнь, ставить на паузу, подводить итоги в трудностях, менять работу, отношения, решать серьезные вопросы по здоровью.

Рыбы

День может нести результаты в ранее начатых делах, перспективы в работе и карьере, новые полезные знакомства и информацию.

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