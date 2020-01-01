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У кого именины 30 июня?

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Кто сегодня из знакомых принимает поздравления?
У кого именины 30 июня?
У кого именины 30 июня?
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У каждого православного христианина есть «свой Ангел» — это Ангел-Хранитель, который оберегает вас с момента Крещения,

Именины 30 июня отмечают:

  • Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
  • Исмаил от древнееврейского имени Йишмаэль - «Бог услышит»
  • Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
  • Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
  • Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
  • Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
  • Савелий от латинского Sabellus - «сабельский, сабинский»; в переносном значении - «неприхотливый, простой»
  • Эммануил от древнееврейского имени Иммануэль - «с нами Бог»
  • Пелагея от древнегреческого имени Пелагиа - «морская»

Ранее мы писали, что нельзя делать 30 июня.

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Теги: именины
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