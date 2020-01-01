Кто сегодня из знакомых принимает поздравления?

У кого именины 30 июня? Pinterest

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У каждого православного христианина есть «свой Ангел» — это Ангел-Хранитель, который оберегает вас с момента Крещения,

Именины 30 июня отмечают:

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Исмаил от древнееврейского имени Йишмаэль - «Бог услышит»

Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»

Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»

Савелий от латинского Sabellus - «сабельский, сабинский»; в переносном значении - «неприхотливый, простой»

Эммануил от древнееврейского имени Иммануэль - «с нами Бог»

Пелагея от древнегреческого имени Пелагиа - «морская»

Ранее мы писали, что нельзя делать 30 июня.