Приметы и суеверия, которые связаны в народной памяти с этим днем .

Запреты дня 30 июня 2020: Чего нельзя делать в день Солнцестоя depositphotos.com

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Во вторник, 30 июня 2020, православная церковь чтит память День трех братьев, мучеников Мануила, Исмаила и Савела. В народе этот день получил название Солнцестой и считался одним из самых опасных дней в году.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 30 июня 2020, чтобы не навлечь на себя беду.

По народному поверью, именно 30 июня в день Солнцестоя нечистая сила особенно сильна и действует на судьбу человека.

Запреты дня 30 июня 2020

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На Руси в этот день чествовали бога Солнца Ярило.

нежелательно выходить из дому, чтобы не прицепилась нечистая сила

запрещено дразнить животных, особенно собак - могут нанести существенный вред здоровью

не стоит раздражаться самому и раздражать других - в этот день словно бесы в людей вселяются

нельзя ходить самому в лес, также не стоит доверять малознакомым людям - это может быть нечисть в обличии человека.

Также в день Солнцестоя наблюдали за природными явлениями.

Приметы дня 30 июня

Древние, наблюдая за природой, пришли к выводу, что

яркая зарница - к щедрому урожаю

радуга вечером - погода ясная будет

багровый закат - ненастью быть, ветренно будет.

Не забудьте поздравить именинников:

Именины 30 июня

День Ангела празднуют:

Аверкий

Измаил

Максим

Мануил

Пелагея

Савелий

Эмилия

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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