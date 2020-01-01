Запреты дня 30 июня 2020: Чего нельзя делать в день Солнцестоя
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Во вторник, 30 июня 2020, православная церковь чтит память День трех братьев, мучеников Мануила, Исмаила и Савела. В народе этот день получил название Солнцестой и считался одним из самых опасных дней в году.
Предлагаем узнать, чего нельзя делать 30 июня 2020, чтобы не навлечь на себя беду.
По народному поверью, именно 30 июня в день Солнцестоя нечистая сила особенно сильна и действует на судьбу человека.
- Запреты дня 30 июня 2020
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На Руси в этот день чествовали бога Солнца Ярило.
- нежелательно выходить из дому, чтобы не прицепилась нечистая сила
- запрещено дразнить животных, особенно собак - могут нанести существенный вред здоровью
- не стоит раздражаться самому и раздражать других - в этот день словно бесы в людей вселяются
- нельзя ходить самому в лес, также не стоит доверять малознакомым людям - это может быть нечисть в обличии человека.
Также в день Солнцестоя наблюдали за природными явлениями.
- Приметы дня 30 июня
Древние, наблюдая за природой, пришли к выводу, что
- яркая зарница - к щедрому урожаю
- радуга вечером - погода ясная будет
- багровый закат - ненастью быть, ветренно будет.
Не забудьте поздравить именинников:
- Именины 30 июня
День Ангела празднуют:
- Аверкий
- Измаил
- Максим
- Мануил
- Пелагея
- Савелий
- Эмилия
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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