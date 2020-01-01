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Запреты дня 30 июня 2020: Чего нельзя делать в день Солнцестоя

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Приметы и суеверия, которые связаны в народной памяти с этим днем .

Запреты дня 30 июня 2020: Чего нельзя делать в день Солнцестоя
Запреты дня 30 июня 2020: Чего нельзя делать в день Солнцестоя
depositphotos.com

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Во вторник, 30 июня 2020, православная церковь чтит память День трех братьев, мучеников Мануила, Исмаила и Савела. В народе этот день получил название Солнцестой и считался одним из самых опасных дней в году.  

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 30 июня 2020, чтобы не навлечь на себя беду.

По народному поверью, именно 30 июня в день Солнцестоя нечистая сила особенно сильна и действует на судьбу человека.

  • Запреты дня 30 июня 2020

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На Руси в этот день чествовали бога Солнца Ярило.

  • нежелательно выходить из дому, чтобы не прицепилась нечистая сила
  • запрещено дразнить животных, особенно собак - могут нанести существенный вред здоровью
  • не стоит раздражаться самому и раздражать других - в этот день словно бесы в людей вселяются
  • нельзя ходить самому в лес, также не стоит доверять малознакомым людям - это может быть нечисть в обличии человека.

Также в день Солнцестоя наблюдали за природными явлениями.

  • Приметы дня 30 июня 

Древние, наблюдая за природой, пришли к выводу, что

  • яркая зарница - к щедрому урожаю
  • радуга вечером - погода ясная будет
  • багровый закат - ненастью быть, ветренно будет. 

Не забудьте поздравить именинников:

  • Именины 30 июня 

День Ангела празднуют:

  • Аверкий
  • Измаил
  • Максим
  • Мануил
  • Пелагея
  • Савелий
  • Эмилия

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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