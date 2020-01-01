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Запреты дня 28 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Вита

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Приметы и суеверия, которые связаны с днем 28 июня в народной традиции.

Запреты дня 28 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Вита
Запреты дня 28 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Вита
depositphotos.com

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В воскресенье, 28 июня 2020 (15 июня по старому стилю) православная церковь вспоминает святого Вита – римского мученика периода раннего христианства. В этот день принято молиться Виту в различных интенциях.

Предлагаем узнать, какие приметы связаны в народе с днем святого Вита, и чего нельзя делать 28 июня 2020.

В западной культуре в 16 веке было поверье, что святой Вит способен исцелить от болезней, если станцевать перед его статуей. У православных с именем святого вспоминают пересказы о его жизни. в которых Виту приписывали способность изгонять бесов. Встарь наши предки обращались к святому, молясь о добром урожае и здоровье домашнего скота.

День памяти Вита соединился в народной культуре с разнообразными суевериями и традициями. Также существует ряд запретов, которые предки соблюдали, чтобы не накликать беду.

  • Чего нельзя делать 28 июня 2020

Так, считалось, что день Вита - не самый благоприятный и безопасный.

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  • запрещено в день Вита гулять самому в поле, в лесу - чтобы не стать жертвой несчастного случая 
  • ни в коем случае не рекомендуется купаться в водоемах - опасный день, в который запросто можно утонуть
  • после дня Вита нельзя было сеять в поле - потому 28 июня было можно и нужно проводить последние посевные работы
  • нельзя оставлять овес без присмотра и пускать к ним скотину  - предки подметили, что свежие побеги злака пагубно влияю на здоровье домашних животных, они могут заболеть или даже погибнуть.

Также день Вита богат народными приметами, с помощью которых предсказывали погоду.

  • Приметы дня 28 июня 2020

Древние наблюдали за природой и сделали такие выводы:

  • если облака вечером желтоватого цвета - весь следующий день будет идти дождь
  • осот полевой закрыл чашечки цветов - жди сильных дождей
  • о том, что в день Вита будет “мокро“ также говорили закрытые цветки календулы, поникшие стебли мальвы и согнутые стебельки фиалок 
  • дождь предсказывали и особо громкие трели кузнечиков 
  • если ветер накануне дня Вита меня направление против часовой стрелки, а облака кучно собираются в западной части горизонта - то ненастье будет долгим.

В этот день не забудьте поздравить тех, кто отмечает День ангела:

  • Именинники дня 28 июня

28 июня именины у тех, кого зовут:

  • Григорий
  • Ефрем
  • Кира
  • Михаил
  • Модест
  • Семен
  • Федор

Ранее мы писали, чего нельзя делать во время полнолуния. 

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Теги: чего нельзя делать сегодня, запреты дня, суеверия
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