Запреты дня 28 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Вита
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В воскресенье, 28 июня 2020 (15 июня по старому стилю) православная церковь вспоминает святого Вита – римского мученика периода раннего христианства. В этот день принято молиться Виту в различных интенциях.
Предлагаем узнать, какие приметы связаны в народе с днем святого Вита, и чего нельзя делать 28 июня 2020.
В западной культуре в 16 веке было поверье, что святой Вит способен исцелить от болезней, если станцевать перед его статуей. У православных с именем святого вспоминают пересказы о его жизни. в которых Виту приписывали способность изгонять бесов. Встарь наши предки обращались к святому, молясь о добром урожае и здоровье домашнего скота.
День памяти Вита соединился в народной культуре с разнообразными суевериями и традициями. Также существует ряд запретов, которые предки соблюдали, чтобы не накликать беду.
- Чего нельзя делать 28 июня 2020
Так, считалось, что день Вита - не самый благоприятный и безопасный.
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- запрещено в день Вита гулять самому в поле, в лесу - чтобы не стать жертвой несчастного случая
- ни в коем случае не рекомендуется купаться в водоемах - опасный день, в который запросто можно утонуть
- после дня Вита нельзя было сеять в поле - потому 28 июня было можно и нужно проводить последние посевные работы
- нельзя оставлять овес без присмотра и пускать к ним скотину - предки подметили, что свежие побеги злака пагубно влияю на здоровье домашних животных, они могут заболеть или даже погибнуть.
Также день Вита богат народными приметами, с помощью которых предсказывали погоду.
- Приметы дня 28 июня 2020
Древние наблюдали за природой и сделали такие выводы:
- если облака вечером желтоватого цвета - весь следующий день будет идти дождь
- осот полевой закрыл чашечки цветов - жди сильных дождей
- о том, что в день Вита будет “мокро“ также говорили закрытые цветки календулы, поникшие стебли мальвы и согнутые стебельки фиалок
- дождь предсказывали и особо громкие трели кузнечиков
- если ветер накануне дня Вита меня направление против часовой стрелки, а облака кучно собираются в западной части горизонта - то ненастье будет долгим.
В этот день не забудьте поздравить тех, кто отмечает День ангела:
- Именинники дня 28 июня
28 июня именины у тех, кого зовут:
- Григорий
- Ефрем
- Кира
- Михаил
- Модест
- Семен
- Федор
Ранее мы писали, чего нельзя делать во время полнолуния.
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