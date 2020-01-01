Именины могут быть несколько раз в год.

У кого именины 28 июня? Pinterest

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

Именины 28 июня отмечают:

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Ранее мы писали, что нужно успеть в июле.