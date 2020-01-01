У кого именины 28 июня?
Именины могут быть несколько раз в год.
Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.
Именины 28 июня отмечают:
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ранее мы писали, что нужно успеть в июле.
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