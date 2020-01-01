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У кого именины 27 июня?

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Не забудьте поздравить знакомых.
У кого именины 27 июня?
У кого именины 27 июня?
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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. 

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
  • Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
  • Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Елисей от древнееврейского имени Элиша - «Бог - спасение» один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящее от греческого имени Одюссеус - «сердитый», «гневный»
  • Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
  • Мстислав от древнерусского мстити - «мстить, отмщать» + «слава», т.е. «славный защитник»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»

Ранее мы писали, что успеть в июле. 

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Теги: именины
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