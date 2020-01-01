У кого именины 27 июня?

Не забудьте поздравить знакомых.

С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни.

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Елисей от древнееврейского имени Элиша - «Бог - спасение» один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящее от греческого имени Одюссеус - «сердитый», «гневный»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Мстислав от древнерусского мстити - «мстить, отмщать» + «слава», т.е. «славный защитник»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»

Ранее мы писали, что успеть в июле.