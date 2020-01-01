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Можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете

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Ведущая Нового канала провела эксперименты в столичных магазинах.
Можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
Можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
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Часто в супермаркете посетители едят продукты, которые взяли в корзину. Потому что не могут устоять от запаха свежего багета, или утоляют жажду холодной водой. Признайтесь, вы тоже так делали? И во время трапезы убеждали себя: «Я же это оплачу». Журналистка программы «Тайный агент» (Новый канал) Елена Зборовская узнала, можно ли по дороге к кассе супермаркета употребить продукт.

– Мы совершили провокацию для охранников супермаркета, – рассказывает агент. – Чтобы проверить, будут ли они реагировать на покупателя, который откроет печенье и начнет его есть.

Можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
Можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
Пресс-служба

В Законе Украины «О защите прав потребителей» прямого запрета употреблять продовольственные товары до момента их оплаты нет. Однако, пока вы не заплатите за товар, он является собственностью супермаркета. Работники могут только сделать вам замечание и попросить заплатить на кассе. Если откажетесь оплачивать, то будете иметь дело с полицией.

– Во время нашего эксперимента на актера Богдана никто не обращал внимания, – рассказывает Елена. – В одном супермаркете он ел печенье, а в другом попросил охранников открыть напиток. Представляете, работники выполнили его просьбу.

А вот продавец за такие действия может получить выговор. Ведь он сам разрешил посетителю употреблять товары бесплатно.

Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 17:50 на Новом канале.

Ранее мы писали, чем могут быть опасны городские бассейны. 

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Теги: тайный агент
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