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Тест: Правда или фейк о романах в Голливуде

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О том, что Джастин Тимберлейк встречался с Бритни Спирс, вы наверняка помните. А что насчет его романа с Ферги?
Тест: Правда или фейк о романах в Голливуде
Тест: Правда или фейк о романах в Голливуде
Пресс-служба

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Голливудские звезды привлекают внимание поклонников не только актерской игрой, но и личной жизнью. Например, развод Брэда Питта и Анджелины Джоли уже несколько лет обсуждают в миллионы раз активнее, чем их творчество. И непонятно в каком фильме должен сняться Джонни Депп, чтобы все забыли о его скандале с бывшей женой Эмбер Херд.

А некоторые из пар в Голливуде настолько неожиданные, что в них невозможно поверить. Пройдите наш тест, чтобы проверить, отличите ли вы правду от фейка о романах западных знаменитостей.

 

Кстати, уже в июле Новый канал покажет в YouTube первый веб-сериал медиахолдинга StarLightMedia — FAKE. Он расскажет о фейковой жизни в Instagram, в погонях за которой главная героиня Лиза может потерять все — друзей, любовь, саму себя. Зрители должны будут ответить на главный вопрос: что важнее — быть или казаться?

Ранее мы предлагали пройти тест на знание биографии Аллы Костромичевой.

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Теги: тест, Голливуд, отношения звезд, fake
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