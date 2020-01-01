Как уберечься от несчастий в этот день?

Запреты дня 24 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Варнаву Земляничника pinterest.com

В среду, 24 июня 2020 года, православные христиане чтут память апостолов Варнавы и Варфоломея. В народе этот день называют Варнавой Земляничником, Днем Варнавы или Варфоломеевым днем.

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Что нельзя делать на Варнаву Земляничника 24 июня 2020?

нельзя рвать траву, особенно в полдень, так как это может привлечь нечистую силу и болезни

не стоит также собирать целебные травы, считается что даже они в этот день ядовиты

на день стоит отказаться от привычки звенеть мелочью в кармане: в Варфоломеев день это - плохая примета, которая сулит финансовые проблемы

не вступайте в разговор о чужих болезнях и несчастьях, иначе их проблему могут “прилипнуть“ к вам.

Приметы на Варнаву Земляничника 24 июня 2020

Свое необычное прозвище апостол Варнава получил за то, что ко дню его памяти поспевала земляника. Эту ягоду начинали собирать именно 24 июня, считалось, что на Варнаву она сохраняет все свои полезные качества.

В Варфоломеев день замужние женщины гадали, пытаясь выяснить, хранит ли им верность супруг.

Сны в ночь на 24 июня - вещие и непременно сбудутся, если вы о них никому не расскажете. Дневной сон может быть ярким, красочным, насыщенным, но является совершенно пустым. Впрочем, о нем тоже лучше умолчать.

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Именины 24 июня 2020

День ангела в этот день отмечают Варнава (сын утешения), Варфоломей (сын Птолемея), Ефрем (плодовитый) и Мария (госпожа, горькая, любимая) по православному церковному календарю, Данута (дочь неба, дарованная) и Иван (благодать Божья) - по католическому.

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