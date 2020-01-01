Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 24 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Варнаву Земляничника

Комментариев: 0
Как уберечься от несчастий в этот день?
Запреты дня 24 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Варнаву Земляничника
Запреты дня 24 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Варнаву Земляничника
pinterest.com

В среду, 24 июня 2020 года, православные христиане чтут память апостолов Варнавы и Варфоломея. В народе этот день называют Варнавой Земляничником, Днем Варнавы или Варфоломеевым днем.

Читай также: Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение

Что нельзя делать на Варнаву Земляничника 24 июня 2020?

  • нельзя рвать траву, особенно в полдень, так как это может привлечь нечистую силу и болезни
  • не стоит также собирать целебные травы, считается что даже они в этот день ядовиты
  • на день стоит отказаться от привычки звенеть мелочью в кармане: в Варфоломеев день это - плохая примета, которая сулит финансовые проблемы
  • не вступайте в разговор о чужих болезнях и несчастьях, иначе их проблему могут “прилипнуть“ к вам.

Приметы на Варнаву Земляничника 24 июня 2020

Свое необычное прозвище апостол Варнава получил за то, что ко дню его памяти поспевала земляника. Эту ягоду начинали собирать именно 24 июня, считалось, что на Варнаву она сохраняет все свои полезные качества.

В Варфоломеев день замужние женщины гадали, пытаясь выяснить, хранит ли им верность супруг.

Сны в ночь на 24 июня - вещие и непременно сбудутся, если вы о них никому не расскажете. Дневной сон может быть ярким, красочным, насыщенным, но является совершенно пустым. Впрочем, о нем тоже лучше умолчать.

Читай также: ТОП-10 лучших биографических фильмов

Именины 24 июня 2020

День ангела в этот день отмечают Варнава (сын утешения), Варфоломей (сын Птолемея), Ефрем (плодовитый) и Мария (госпожа, горькая, любимая) по православному церковному календарю, Данута (дочь неба, дарованная) и Иван (благодать Божья) - по католическому.

Ранее мы представили астрологический прогноз на Полнолуние и Новолуние в июле 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, именины, день ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь