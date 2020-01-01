У кого именины 23 июня?
Именины — день памяти святого, имя которого было дано христианину при таинстве крещени.
Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года
23 июня именины отмечают:
- Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
- Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
- Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
- Антонина от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»
Ранее мы писали, что нельзя делать 23 июня.
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