Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 23 июня?

Комментариев: 0
Именины — день памяти святого, имя которого было дано христианину при таинстве крещени.
У кого именины 23 июня?
У кого именины 23 июня?
pinterest.com

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года

23 июня именины отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
  • Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Антонина от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»

Ранее мы писали, что нельзя делать 23 июня.

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь