Приметы и суеверия дня, чтобы принести в дом удачу и избежать несчастий .

Запреты дня 22 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Кирилла Солнцеворота depositphotos.com

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Понедельник, 22 июня 2020 - энергетически мощный день, который будет иметь сильное влияние на последующие полгода, а то и год. В воскресенье, 21 июня 2020, мы пережили два знаковых события - Кольцевидное Солнечное затмение и Летнее солнцестояния, которые отмечены сильным влиянием на судьбу человека и даже целых государств. Несколько дней до и после этих астрономических явлений - также требуют четкого соблюдения основных правил, и некоторых запретов.

Таким образом, день 22 июня станет еще одной возможностью очистить свою жизнь от лишнего, пагубных привычек, очертить курс дальнейшего развития и получить желаемое, но только в том случае, что вы заслужили это своими предыдущими действиями.

Также 22 июня вспоминают христианского праведника Кирилла, который, по преданию мог исцелять людей. Потому к праведнику стоит обращаться в молитвах с просьбами об исцелении. По случаю Дня Летнего Солнцестояния - к его имени прибавляют Солнцеворот.

К слову, язычники именно в этот день проводили разнообразные обряды, чтобы задобрить небесное светило. Считалось, что 22 июня Солнце отдает свою силу земле - и она становится еще более плодородной, и даже способна делиться энергией с человеком. Позднее день Кирилла Солнцеворота ассоциировался с полевыми работами - крестьяне косили и сушили сено, а на грядках высаживали позднюю рассаду.

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В народе этот день также называли Змеиным днем и днем Скипера Змея, который некогда в дохристианскую эпоху отмечали на наших землях.

В связи с таким нагромождением необычных праздников и памятных дат - 22 июня существует ряд запретов, предлагаем узнать, чего не стоит делать 22 июня 2020, чтобы не отпугнуть удачу.

Чего нельзя делать 22 июня 2020

Итак, по мнению древних, в день Кирилла Солнцеворота нельзя:

категорически запрещено ссориться скандалить, сквернословить или плохо думать о людях - скандалы этого дня могут не получить благополучного разрешения

на Кирилла Солнцеворота нельзя грустить, предаваться унынию. День стоит провести в веселой компании, с интересными вам, энергетически мощными людьми

нельзя на Кирилла одеваться в черное - иначе можно привлечь безрадостную жизнь - без красок

также в этот день - Змеиный праздник - ни в коем случае нельзя ходить в лес, поскольку можно навлечь на себя серьезную беду.

После Кириллова дня - световая пора идет на убыль, а предки считали, что пропорционально убыванию дня, уменьшается и количество комаров. В день Кирилла также можно наблюдать за природой, чтобы предсказать будущее:

Приметы 22 июня

Так, древние считали, что:

если земляника родит щедро - зима с заморозками будет

ласточки низко летают - быть дождю, также осадки сулят крики вороны

раскаты грома с раннего утра - такая погода долго продержится

если на Кирилла много звезд видно - урожай грибов в лесах щедрый будет

ягоды хорошо уродили - быть холодной и долгой зиме.

Также день 22 июня богат именинниками.

Именины 22 июня

Не забудьте поздравить тех, кто носит имя:

Александр

Кирилл

Марианна

Марфа

Рафаил

Фекла.

Ранее мы писали, как вести себя до и после Солнечного затмения.

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