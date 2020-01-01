Запреты дня 22 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Кирилла Солнцеворота
Читай также: Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
Понедельник, 22 июня 2020 - энергетически мощный день, который будет иметь сильное влияние на последующие полгода, а то и год. В воскресенье, 21 июня 2020, мы пережили два знаковых события - Кольцевидное Солнечное затмение и Летнее солнцестояния, которые отмечены сильным влиянием на судьбу человека и даже целых государств. Несколько дней до и после этих астрономических явлений - также требуют четкого соблюдения основных правил, и некоторых запретов.
Таким образом, день 22 июня станет еще одной возможностью очистить свою жизнь от лишнего, пагубных привычек, очертить курс дальнейшего развития и получить желаемое, но только в том случае, что вы заслужили это своими предыдущими действиями.
Также 22 июня вспоминают христианского праведника Кирилла, который, по преданию мог исцелять людей. Потому к праведнику стоит обращаться в молитвах с просьбами об исцелении. По случаю Дня Летнего Солнцестояния - к его имени прибавляют Солнцеворот.
К слову, язычники именно в этот день проводили разнообразные обряды, чтобы задобрить небесное светило. Считалось, что 22 июня Солнце отдает свою силу земле - и она становится еще более плодородной, и даже способна делиться энергией с человеком. Позднее день Кирилла Солнцеворота ассоциировался с полевыми работами - крестьяне косили и сушили сено, а на грядках высаживали позднюю рассаду.
Читай также: Летнее солнцестояние 2020: дата, приметы и влияние на человека
В народе этот день также называли Змеиным днем и днем Скипера Змея, который некогда в дохристианскую эпоху отмечали на наших землях.
В связи с таким нагромождением необычных праздников и памятных дат - 22 июня существует ряд запретов, предлагаем узнать, чего не стоит делать 22 июня 2020, чтобы не отпугнуть удачу.
- Чего нельзя делать 22 июня 2020
Итак, по мнению древних, в день Кирилла Солнцеворота нельзя:
- категорически запрещено ссориться скандалить, сквернословить или плохо думать о людях - скандалы этого дня могут не получить благополучного разрешения
- на Кирилла Солнцеворота нельзя грустить, предаваться унынию. День стоит провести в веселой компании, с интересными вам, энергетически мощными людьми
- нельзя на Кирилла одеваться в черное - иначе можно привлечь безрадостную жизнь - без красок
- также в этот день - Змеиный праздник - ни в коем случае нельзя ходить в лес, поскольку можно навлечь на себя серьезную беду.
После Кириллова дня - световая пора идет на убыль, а предки считали, что пропорционально убыванию дня, уменьшается и количество комаров. В день Кирилла также можно наблюдать за природой, чтобы предсказать будущее:
- Приметы 22 июня
Так, древние считали, что:
- если земляника родит щедро - зима с заморозками будет
- ласточки низко летают - быть дождю, также осадки сулят крики вороны
- раскаты грома с раннего утра - такая погода долго продержится
- если на Кирилла много звезд видно - урожай грибов в лесах щедрый будет
- ягоды хорошо уродили - быть холодной и долгой зиме.
Также день 22 июня богат именинниками.
- Именины 22 июня
Не забудьте поздравить тех, кто носит имя:
- Александр
- Кирилл
- Марианна
- Марфа
- Рафаил
- Фекла.
Ранее мы писали, как вести себя до и после Солнечного затмения.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил