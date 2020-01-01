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У кого именины 22 июня?

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Узнайте, кто принимает поздравления.
У кого именины 22 июня?
У кого именины 22 июня?
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Раньше имена новорожденным детям выбирали  по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
  • Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Марианна женская форма от Мариан, в переводе с латинского - «морская» от сочетания древнееврейских имен Мария и Анна - «горькая благодать», «печальная красавица», «возмущение» от римского родового имени Marianus - «Мариев, принадлежащий Марию», которое имеет корни от родового имени Marius - «принадлежащий богу Марсу»
  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
  • Марта западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
  • Марфа от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
  • Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»

Ранее мы писали, какие биографический фильмы стоит посмотреть. 

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Теги: именины
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