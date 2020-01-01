У кого именины 22 июня?

Узнайте, кто принимает поздравления.

Читай также: Поздравления с Днем ангела

Раньше имена новорожденным детям выбирали по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»

Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Марианна женская форма от Мариан, в переводе с латинского - «морская» от сочетания древнееврейских имен Мария и Анна - «горькая благодать», «печальная красавица», «возмущение» от римского родового имени Marianus - «Мариев, принадлежащий Марию», которое имеет корни от родового имени Marius - «принадлежащий богу Марсу»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Марта западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»

Марфа от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»

Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»

Ранее мы писали, какие биографический фильмы стоит посмотреть.